Zelenskyjs högra hand misstänkt för omfattande korruption

Jermak var länge en av Volodymyr Zelenskyjs närmaste män och beskrevs som den grå eminensen bakom presidenten.

Han nämns inte vid namn i uttalandet från den särskilda antikorruptionsåklagaren Sapo, men en källa inom rättsväsendet uppger för Kyiv Independent att det är han som är den misstänkte.

Enligt Ukrainas nationella antikorruptionsbyrå Nabu och Sapo har mer än 460 miljoner hryvnja, motsvarande 82 miljoner kronor, förts genom projektet under flera år. Myndigheterna hävdar att upplägget omfattade skalbolag, kontanttransaktioner och falska ekonomiska handlingar.

Planen ska enligt utredarna ha varit att bygga fyra privata lyxvillor, vardera på omkring 1.000 kvadratmeter. Till området skulle det även höra en gemensam wellnessanläggning med spa och pool.

Jermak har redan varit föremål för en utredning om en korruptionshärva på omkring 100 miljoner dollar kopplad till det statliga kärnkraftsbolaget Energoatom.

Nio misstänkta har tidigare åtalats i Energoatomärendet. Bland dem finns Timur Minditj, som beskrivs som nära Zelenskyj, den tidigare vice premiärministern Oleksij Tjernysjov och den tidigare energi- och justitieministern Herman Halusjtjenko.

En källa inom rättsväsendet uppger för Kyiv Independent att pengar från misstänkta i Energoatomhärvan ska ha gått till Tjernysjov för bygget av de exklusiva husen utanför Kiev. En av villorna ska enligt källan ha varit avsedd för Jermak.