© President.gov.ua
Andrij Jermak sågs tidigare överallt med Zelenskyj – bland annat när presidenten träffade svenska politiker för att ta emot skattemiljarder från de svenska skattebetalarna.

Zelenskyjs högra hand misstänkt för omfattande korruption

Publicerad 12 maj 2026 kl 13.26

Utrikes. President Zelenskyjs tidigare högra hand och kanslichef Andrij Jermak har delgetts misstanke för penningtvätt i en stor korruptionshärva. Misstankarna gäller ett lyxbygge utanför Kiev som enligt ukrainska antikorruptionsmyndigheter ska ha använts för att slussa stora summor pengar.

Dela artikeln

Jermak var länge en av Volodymyr Zelenskyjs närmaste män och beskrevs som den grå eminensen bakom presidenten.

Han nämns inte vid namn i uttalandet från den särskilda antikorruptionsåklagaren Sapo, men en källa inom rättsväsendet uppger för Kyiv Independent att det är han som är den misstänkte.

Enligt Ukrainas nationella antikorruptionsbyrå Nabu och Sapo har mer än 460 miljoner hryvnja, motsvarande 82 miljoner kronor, förts genom projektet under flera år. Myndigheterna hävdar att upplägget omfattade skalbolag, kontanttransaktioner och falska ekonomiska handlingar.

Planen ska enligt utredarna ha varit att bygga fyra privata lyxvillor, vardera på omkring 1.000 kvadratmeter. Till området skulle det även höra en gemensam wellnessanläggning med spa och pool.

Jermak har redan varit föremål för en utredning om en korruptionshärva på omkring 100 miljoner dollar kopplad till det statliga kärnkraftsbolaget Energoatom.

Nio misstänkta har tidigare åtalats i Energoatomärendet. Bland dem finns Timur Minditj, som beskrivs som nära Zelenskyj, den tidigare vice premiärministern Oleksij Tjernysjov och den tidigare energi- och justitieministern Herman Halusjtjenko.

En källa inom rättsväsendet uppger för Kyiv Independent att pengar från misstänkta i Energoatomhärvan ska ha gått till Tjernysjov för bygget av de exklusiva husen utanför Kiev. En av villorna ska enligt källan ha varit avsedd för Jermak.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 493672921

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 493672922

Varnish cache server

Nyheter från förstasidan

Känd vänsterextremist gripen – för att ha knäat Nick Alinia i ansiktet

Andreas Klominek, 43, dömdes nyligen för hot mot ministrar. Här grips både han och hans son Ossian, 18, efter att ha attackerat Alinia.0 

Ekonominyheter

Swedbank gjorde "bara" 10 miljarder i vinst – nu ska 550 tjänster bort

Storbanken planerar minska personalstyrkan kraftigt.. Kvartalsvinsten sjönk från 11,2 miljarder förra året.0 

08:47 Inflationen "störtdyker" oväntat
05:26 Oljepriserna börjar ta fart
07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.