© FT BILD/Regeringskansliet
 

Regeringen: 1 av 36 kriminella utlänningar dömdes till utvisning

Publicerad 26 februari 2026 kl 11.27

Lag & Rätt. Enligt Justitiedepartementets genomgång ligger andelen domar med beslut om utvisning på endast 2,8 procent av samtliga domslut mot utländska medborgare. Nu uppger sig regeringen vilja skärpa reglerna kraftigt.

Dela artikeln

Under åren 2020–2023 fattades i genomsnitt 496 domar per år med beslut om utvisning i tingsrätt.

Samtidigt uppgick det totala antalet domar mot utländska medborgare till 17.464, enligt Justitiedepartementet.

I underlaget konstateras att antalet brottmålsdomar med beslut om utvisning ligger på "en anmärkningsvärt låg nivå" .

Regeringen föreslår nu att brott som huvudregel ska vara utvisningsgrundande redan när påföljden är strängare än böter.

Kravet på återfallsrisk eller att brottet ska ha lett till minst sex månaders fängelse tas bort. Verkställighetshinder ska inte längre prövas i brottmålsprocessen utan först vid verkställighet.

Åklagare ska dessutom få en lagstadgad skyldighet att yrka på utvisning.

– Nu får Sverige Nordens tuffaste regelverk för brottsutvisningar. De som kommer till Sverige och begår brott har förbrukat svensk gästfrihet och ska utvisas. Det handlar ytterst om att stå upp för brottsoffren och för alla skötsamma människor. Steg för steg gör vi migrationspolitiken mer rättvis, säger migrationsminister Johan Forssell (M).

Enligt regeringen väntas förändringarna leda till en sexfaldig ökning av antalet brottsutvisade – från i snitt omkring 500 personer per år till cirka 3.000.

I ett inlägg på X skyller Forssell det låga antalet utvisningar på Socialdemokraterna:

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2026.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 17081017

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 17081018

Varnish cache server

Nyheter från förstasidan

Iran bekräftar att ayatollan är död

Har utlyst 40 dagars landssorg. Ayatollah Ali Khamenei befann sig hemma som vanligt när USA slog till.0 

Ekonominyheter

Ser risker med guldets återkomst: "Det tar bort makten från politikerna"

Skatter, banker och krig hotas.. Nationalekonomens varning när ädelmetallen åter börjar påverka världens valutor.0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.