Regeringen: 1 av 36 kriminella utlänningar dömdes till utvisning

Under åren 2020–2023 fattades i genomsnitt 496 domar per år med beslut om utvisning i tingsrätt.

Samtidigt uppgick det totala antalet domar mot utländska medborgare till 17.464, enligt Justitiedepartementet.

I underlaget konstateras att antalet brottmålsdomar med beslut om utvisning ligger på "en anmärkningsvärt låg nivå" .

Regeringen föreslår nu att brott som huvudregel ska vara utvisningsgrundande redan när påföljden är strängare än böter.

Kravet på återfallsrisk eller att brottet ska ha lett till minst sex månaders fängelse tas bort. Verkställighetshinder ska inte längre prövas i brottmålsprocessen utan först vid verkställighet.

Åklagare ska dessutom få en lagstadgad skyldighet att yrka på utvisning.

– Nu får Sverige Nordens tuffaste regelverk för brottsutvisningar. De som kommer till Sverige och begår brott har förbrukat svensk gästfrihet och ska utvisas. Det handlar ytterst om att stå upp för brottsoffren och för alla skötsamma människor. Steg för steg gör vi migrationspolitiken mer rättvis, säger migrationsminister Johan Forssell (M).

Enligt regeringen väntas förändringarna leda till en sexfaldig ökning av antalet brottsutvisade – från i snitt omkring 500 personer per år till cirka 3.000.

I ett inlägg på X skyller Forssell det låga antalet utvisningar på Socialdemokraterna:

2,8 procent.



Så få av antalet domslut mot utländska gärningsmän ledde till beslut om utvisning. Det är resultatet av den lagstiftning som Socialdemokraterna lämnade efter sig.



Med regeringens politik får Sverige istället det tuffaste regelverket för brottsutvisningar i Norden. — Johan Forssell (@JohanForssell) February 26, 2026

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2026.