11.000 gängkriminella fick sjukpenning – korrupta läkare pekas ut

Publicerad 20 maj 2026 kl 10.13

Inrikes. Omkring 11.000 gängkriminella fick tillsammans 1,1 miljarder kronor i sjukpenning under fyra år. Enligt Försäkringskassan är det korrupta läkare som hjälper kriminella nätverk med falska underlag.

Pengarna betalades ut under åren 2020–2023, enligt uppgifter från Nationellt underrättelsecentrum som SVT rapporterar om.

Försäkringskassan kan inte säga hur många av mottagarna som faktiskt hade rätt till ersättningen. Men beloppet är stort.

– Det är väldigt, väldigt mycket pengar, säger Henrik Thapper på Försäkringskassan till SVT.

Enligt myndigheten kan sjukpenning användas av kriminella som vill visa upp en laglig inkomst. Samtidigt kan ersättningen fungera som en stabil grundförsörjning vid sidan av brottsligheten.

– Historiskt har vi haft ett tillitsbaserat socialförsäkringssystem som är uppbyggt för att möta människors akuta behov, säger Thapper till SVT och fortsätter:

– Detta utnyttjas av kriminella, som kan använda socialförsäkringen för att få en vit inkomst, för att skydda sina tillgångar från annan utmätning.

I myndighetens bild av fusket ingår både identitetsupplägg och läkarintyg som inte stämmer. Försäkringskassan uppger också att läkare i vissa fall fungerar som möjliggörare åt nätverken.

Regeringen vill nu få fram skarpare verktyg mot falska läkarintyg, enligt socialförsäkringsminister Anna Tenje (M).

SD-ledaren Jimmie Åkesson kommenterar uppgifterna på X och kopplar fusket direkt till invandringspolitiken.

"Importerar man korruptionskultur så får man korruption", skriver Åkesson.

Han uppger vidare att "den här typen av korruption är i mycket hög grad ett importerat problem kopplat till de gamla partiernas massinvandring".

Enligt Åkesson räcker det inte med mjuka åtgärder.

"Korruption går inte att bekämpa med integrationsåtgärder eller saft och bulle", skriver han.

