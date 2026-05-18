© Northvolt, Meta
Google pekas i boken ut som tänkt hyresgäst hos Edgeconnex i Skellefteå.

Blåsningen: Northvolt kan bli datahall – ska dra mest el i Europa

Publicerad 20 maj 2026 kl 07.16

Inrikes. Amerikanska Lyten köpte Northvolt som en "trojansk häst". Den egentliga planen är inte att tillverka batterier utan att bygga Europas största datacenter – som ska förbruka enorma mängder billig norrländsk el, enligt en ny bok.

Dela artikeln

Northvolt lanserades som Sveriges stora klimatvänliga industriprojekt.

Nu kan bolagets tidigare anläggning i Skellefteå i stället bli något helt annat: en energislukande datahall.

Det skriver journalisten Gunnar Lindstedt i den nya boken "Northvoltfallet". Enligt honom kan lokalerna bli Europas största datacenter – trots att anläggningen byggdes upp för skattefinansierad batteritillverkning.

Efter konkursen kom Lyten in som köpare. Det amerikanska bolaget sade i augusti 2025 att ett avtal fanns om Northvolts tillgångar, men övertagandet blev inte klart direkt.

– Det visade sig att Lyten inte har några pengar, säger Gunnar Lindstedt till TT.

Billiga elen "extremt intressant"
När Lyten senare beskrev köpet som på väg att bli klart dök nästa aktör upp. Edgeconnex, med riskkapitalbolaget EQT som ägare, skulle enligt beskedet ta över "plats för en datacenteranläggning från Lyten".

– Till slut dök EQT upp och gav Lyten pengar så att de kunde köpa ut konkursboet och sen sälja vidare delar av marken till Edgeconnex, säger Lindstedt till TT.

I boken ställer Lindstedt frågan om Lyten i själva verket fungerade som en "trojansk häst" för Edgeconnex. Det verkligt värdefulla kan enligt honom vara elavtalet med Skellefteå Kraft – av samma typ som Northvolt hade.

Lindstedt konstaterar att norra Sverige är "extremt intressant" för dessa utländska aktörer på grund av den billig elen och kylan.

Politiskt korrekta kvinnor låg bakom Northvolt
Lindstedt placerar också Northvolts ursprung på annat håll än hos Peter Carlsson. Enligt hans uppgifter började spåret vid ett middagssamtal i Stockholm, där Jeanette Mix och Louise Boije af Gennäs uppmanade sina makar – affärsmännen Harald Mix och Carl-Erik Lagercrantz – att göra något för miljön i stället för att bara tänka på pengar.

Men någon batteriproduktion i den utlovade omfattningen blev det aldrig. År 2025 gick Northvolt i konkurs.

I sin bok riktar Lindstedt kritik mot bolagets öppenhet och kommunikation. Han uppger också att Ekobrottsmyndigheten har inlett en förundersökning om Northvolt.

Myndigheten uppger att man inte kan bekräfta eller dementera uppgiften. Northvolt har inte återkommit med någon kommentar om uppgifterna i boken, enligt TT.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 618979445

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 618979446

Varnish cache server

Nyheter från förstasidan

"Kinesen" om Nick Alinia: "Kommer ta hans liv"

Leo Carmona fortsätter hota sin nya nemesis. "Jag kommer slå sönder deras lilla springis Nick 'Bitch' Alinia."0 

Ekonominyheter

Regeringen vill krislåna 17,5 miljarder

Planen för att klara Irankrisen.. "Vi stöttar hushåll och branscher som drabbas av kriget i Mellanöstern."0 

09:22 Största matprisfallet på 30 år
08:47 Inflationen "störtdyker" oväntat
05:26 Oljepriserna börjar ta fart
07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.