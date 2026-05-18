Blåsningen: Northvolt kan bli datahall – ska dra mest el i Europa

Northvolt lanserades som Sveriges stora klimatvänliga industriprojekt.

Nu kan bolagets tidigare anläggning i Skellefteå i stället bli något helt annat: en energislukande datahall.

Det skriver journalisten Gunnar Lindstedt i den nya boken "Northvoltfallet". Enligt honom kan lokalerna bli Europas största datacenter – trots att anläggningen byggdes upp för skattefinansierad batteritillverkning.

Efter konkursen kom Lyten in som köpare. Det amerikanska bolaget sade i augusti 2025 att ett avtal fanns om Northvolts tillgångar, men övertagandet blev inte klart direkt.

– Det visade sig att Lyten inte har några pengar, säger Gunnar Lindstedt till TT.

Billiga elen "extremt intressant"

När Lyten senare beskrev köpet som på väg att bli klart dök nästa aktör upp. Edgeconnex, med riskkapitalbolaget EQT som ägare, skulle enligt beskedet ta över "plats för en datacenteranläggning från Lyten".

– Till slut dök EQT upp och gav Lyten pengar så att de kunde köpa ut konkursboet och sen sälja vidare delar av marken till Edgeconnex, säger Lindstedt till TT.

I boken ställer Lindstedt frågan om Lyten i själva verket fungerade som en "trojansk häst" för Edgeconnex. Det verkligt värdefulla kan enligt honom vara elavtalet med Skellefteå Kraft – av samma typ som Northvolt hade.

Lindstedt konstaterar att norra Sverige är "extremt intressant" för dessa utländska aktörer på grund av den billig elen och kylan.

Politiskt korrekta kvinnor låg bakom Northvolt

Lindstedt placerar också Northvolts ursprung på annat håll än hos Peter Carlsson. Enligt hans uppgifter började spåret vid ett middagssamtal i Stockholm, där Jeanette Mix och Louise Boije af Gennäs uppmanade sina makar – affärsmännen Harald Mix och Carl-Erik Lagercrantz – att göra något för miljön i stället för att bara tänka på pengar.

Men någon batteriproduktion i den utlovade omfattningen blev det aldrig. År 2025 gick Northvolt i konkurs.

I sin bok riktar Lindstedt kritik mot bolagets öppenhet och kommunikation. Han uppger också att Ekobrottsmyndigheten har inlett en förundersökning om Northvolt.

Myndigheten uppger att man inte kan bekräfta eller dementera uppgiften. Northvolt har inte återkommit med någon kommentar om uppgifterna i boken, enligt TT.