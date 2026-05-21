15-åring sprängde ihjäl sig själv – tre döms

Pojken har beskrivits som en vanlig 15-åring utan tidigare känd brottslighet, socialtjänstärenden eller misskötsamhet.

Rekryteringen skedde i pojkens fotbollskrets. En lagkamrat hade fått kontakt med en man från det kriminella Visättranätverket och försökte sedan få andra pojkar att utföra dådet.

Bomben skulle placeras vid ett flerfamiljshus där en man misstänkt för kryptobedrägeri bodde. Laddningen var hemmagjord men innehöll ett högexplosivt sprängämne som används av militären.

Den 22 augusti förra året exploderade bomben på en parkering. Pojkens kvarlevor hittades omkring 50 meter bort och polisen kunde inte identifiera honom på flera dagar.

En man som nu är 23 år döms till tio år och tio månaders fängelse för anstiftan av grov allmänfarlig ödeläggelse, involverande av underårig i brottslighet och grovt övergrepp i rättssak.

– Eftersom 23-åringen är den som med uppsåt har framkallat beslutet hos utföraren att genomföra en sprängning är han skyldig till anstiftan av grov allmänfarlig ödeläggelse, säger chefsrådman Maria Hallqvist, rättens ordförande, i ett pressmeddelande.

Två pojkar, som var 15 år vid händelsen, döms till sluten ungdomsvård i ett år för medhjälp till grov allmänfarlig ödeläggelse.

Däremot frias 23-åringen och en av pojkarna från vållande till den 15-årige utförarens död. Rättens bedömning är att pojken själv hanterade laddningen, tände stubinen vid porten och därmed utsatte sig för en risk som han ansågs kunna överblicka.

– Händelsen är under alla förhållanden oerhört tragisk. Utredningen visar dock inte annat än att utföraren frivilligt har hanterat bomben och därmed utsatt sig själv för en risk. Trots sin unga ålder har han haft möjlighet att överblicka risken. Den omständigheten att han medvetet har utsatt sig själv för fara innebär att anstiftaren och 15-åringen inte är ansvariga för hans död, säger Maria Hallqvist.

En annan 23-årig man frikänns helt från övergrepp i rättssak. Eftersom de dömda inte anses ha vållat pojkens död behöver de inte betala skadestånd till familjen.