Tidöbluffen

Åkesson: Nu behöver inte invandringen minska mer

Publicerad 26 maj 2026 kl 11.17

Inrikes. Likt tidigare regeringar delar Tidöregeringen ut cirka 100.000 uppehållstillstånd om året. Mindre än så behöver inte invandringen vara, meddelar SD-ledaren Jimmie Åkesson nu.

Det är i en intervju med SVT:s Fouad Youcefi som Jimmie Åkesson får frågan om Sverigedemokraterna vill införa striktare lagar gällande invandring ifall partiet vinner valet i höst.

Åkesson svarar att det möjligen återstår "lite mer att skruva på när det gäller anhöriginvandringen" – men inte mycket mer än så.

– Vi får se här nu först och främst när riksdagen har stiftat nya lagar och så vad som återstår att göra. Men jag kan tänka mig att man möjligtvis skulle kunna höja försörjningskravet till exempel för den som är anknytningsperson i Sverige. Att man ska kunna visa väldigt tydligt att man kan försörja dem som man tar hit och så, säger han.

Annars är det inte nödvändigt att vidta fler åtgärder för minskad invandring, enligt SD-ledaren. Nu kan man i stället lugnt övergå till att i framtiden fokusera på "integrationen".

– I övrigt så finns det inte så mycket att göra på det området utan det handlar väl mer om hur vi sköter integrationen eller de problem som har uppstått med den här stora invandringen och så. Det är väl nästa stora fråga, säger Jimmie Åkesson.

Han nämner ingenting om återvandring.

