162 gripna för bränderna i Frankrike

"Sedan den 6 juli har redan 162 gripanden gjorts", skriver inrikesminister Sébastien Lecornu på X.

Han fortsätter:

"Säkerhetsstyrkorna är fullt mobiliserade för att identifiera dem som anlägger bränder. De kommer att hittas, gripas och ställas till svars för sina handlingar inför domstol."

Sedan årsskiftet har Frankrike registrerat 13.566 skogsbränder eller brandutbrott. Sammanlagt har 116.085 hektar brunnit, vilket är mer än det tidigare rekordet på 72.000 hektar från 2022.

Enligt Lecornu orsakas nio av tio skogsbränder av mänsklig aktivitet. De flesta beror på oaktsamhet, exempelvis slängda cigarettfimpar, grillning eller byggnadsarbeten utan tillräckliga försiktighetsåtgärder.

Ministern uppger dock samtidigt att vissa bränder har anlagts med avsikt. Att anlägga en brand är ett brott som enligt fransk lag kan ge upp till 15 års fängelse.