Anna Hedenmo: SVT mörkade "nyheter som kunde gynna SD"

Utspelet kommer i programmet Medierna i P1, där frågan om partiernas och mediernas respektive roll i valrörelsen diskuteras.

Det är när samtalet kommer in på frågan om svensk public service är vänstervriden som Anna Hedemo berättar hur man på SVT aktivt försökte bekämpa SD även efter att partiet kommit in i riksdagen.

Detta genom att manipulera nyhetsrapporteringen.

– I samband med att Sverigedemokraterna kom in i riksdagen så vet jag att det var en tid då nyheter som kunde gynna SD hölls nere. Det har jag sett och hört med egna ögon och öron, säger hon.

Anna Hedenmo, som lämnade SVT 2024, ger exempel på hur resonemanget gick kring nyhetscensuren.

– Till exempel, det visade sig att si och så stor del stor del av intagna på svenska fängelser hade utländsk bakgrund. Sånt... fick inte alltid en plats i nyhetsförmedlingen som det förtjänade, säger hon i programmet.

Anna Hedenmos analys är att vissa medier i dag försöker "kompensera" för detta eftersom man tänker att man genom mörkläggningen och censuren gjorde SD en stor tjänst i det långa loppet.

– Och då upplever jag nu att man kanske de senaste åren har köpt Sverigedemokraternas världsbild. Att man inte ställer dem till svars, kritiserar eller kritiskt granskar dem på samma sätt som man skulle gjort annars. Så det där är en dans.

Viktor Barth-Kron, politisk kommentator på Expressen, deltar också i samtalet och köper inte riktigt Hedenmos argument att medierna i dag sprider SD:s världsbild.

– Om du sitter och lyssnar på Morgonpasset eller har P3 på i bilen så tror jag inte du känner att det är så mycket balans i var de där programledarna befinner sig politiskt, noterar han.

En annan tidigare public servic-veteran som i efterhand talat ut och bidragit med fler detaljer om hur mörkläggningen i invandringsrelaterade frågor gick till är Jörgen Huitfeldt. Han var 2005-2017 programledare på Sveriges Radio, bland annat för Studio Ett och Ekot.