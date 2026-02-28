© IRNA
 

51 kroppar funna i bombade flickskolan

Publicerad 28 februari 2026 kl 14.27

Utrikes. Minst 51 personer dödades och 48 skadades efter att Israel bombade en flickskola i staden Minab i den iranska provinsen Hormozgan under lördagens samordnade attacker med USA, rapporterar lokala myndigheter.

Med hänvisning till en provinsiell tjänsteman uppgav den iranska statliga tv-kanalen IRIB att skolan träffades under attackerna tidigare under dagen och att dödsfallet var 40 personer.

Ytterligare detaljer finns nu tillgängliga.

Antalet elever som dog i attacken mot Minab steg till 51 med 60 skadade, rapporterar Qatar-baserade Al Jazeera.

USA och Israel inledde en gemensam attack mot Iran tidigt på lördagen och hävdade att den syftade till att undanröja ”hot” från den iranska ”regimen”.

Samordnade videouttalanden publicerades av Israels premiärminister Benjamin Netanyahu och USA:s president Donald Trump, där de även antydde stöd för ansträngningar att åstadkomma ett regeringsskifte i Teheran.

Utvecklingen skedde samtidigt som Oman medlade i samtal mellan Washington och Teheran om Irans kärnprogram, och den senaste samtalsrundan hölls i Genève i torsdags.

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.