51 kroppar funna i bombade flickskolan

Med hänvisning till en provinsiell tjänsteman uppgav den iranska statliga tv-kanalen IRIB att skolan träffades under attackerna tidigare under dagen och att dödsfallet var 40 personer.

Ytterligare detaljer finns nu tillgängliga.

Antalet elever som dog i attacken mot Minab steg till 51 med 60 skadade, rapporterar Qatar-baserade Al Jazeera.

USA och Israel inledde en gemensam attack mot Iran tidigt på lördagen och hävdade att den syftade till att undanröja ”hot” från den iranska ”regimen”.

Samordnade videouttalanden publicerades av Israels premiärminister Benjamin Netanyahu och USA:s president Donald Trump, där de även antydde stöd för ansträngningar att åstadkomma ett regeringsskifte i Teheran.

Utvecklingen skedde samtidigt som Oman medlade i samtal mellan Washington och Teheran om Irans kärnprogram, och den senaste samtalsrundan hölls i Genève i torsdags.