AFA-ledarens mamma: "Hoppades han skulle mogna – men det har han tydligen inte gjort"

Joel Bjurströmer Almgren, som i dag leder AFA i Stockholm, har beskrivits som Sveriges värsta vänsterextremist och har under åren dömts för en rad olika allvarliga brott.

Sedan tidigare är 47-åringen bland annat dömd för mordförsök efter att ha knivhuggit en meningsmotståndare i Kärrtorp 2013. Efter att ha kommit ut ur fängelset knöts han till AFA:s hemliga vapengömma på Lidingö och dömdes återigen till fängelse.

Joel Bjurströmer Almgren står nu återigen åtalad, denna gång för en misshandel som ägde rum under en fotbollsmatch.

När Christian Peterson ringde upp vänsterextremistens adoptivmor hade hon inga problem med att beskriva honom som en besvikelse.

– Det här är en väldigt stor sorg för oss. Och jag har mått väldigt dåligt över den oro jag har känt för honom och fortfarande känner.

När Joel Bjurströmer Almgren släpptes ur fängelset efter mordförsöket kopplades han till AFA:s pistolgömma – och fick 2023 återvända till sin cell.



Nu är återfallsförbrytaren åter på fri fot.



— Christian Peterson 🇸🇪 (@AssarChristian) May 6, 2026

Hon uppger att hon i dag inte har mycket kontakt med honom eftersom han inte vill inte ha kontakt med henne.

– Man hade ju hoppats att han skulle mogna, ska man säga. Men det har han ju tydligen inte gjort.

Christian Peterson stötte på Joel Bjurströmer Almgren i centrala Stockholm när han bevakade vänsterns första maj-firande förra veckan. Han passade då på att be AFA-ledaren om en kommentar till moderns omdöme.

– Jag pratade med din morse och hon säger att du är en besvikelse. Efter alla år i fängelse, mordförsöket och allt sånt där. Hur känns det? frågar Peterson.

Joel Bjurströmer Almgren ignorerar honom bara och pratar vidare i telefon.