© Regeringen
 

Sverige köper fyra fregatter – för 40 miljarder

Publicerad 19 maj 2026 kl 09.18

Inrikes. Sverige går vidare med köpet av fyra nya fregatter från franska Naval Group. Prislappen väntas hamna på omkring 40 miljarder kronor.
– Det är den största försvarsinvesteringen sedan Gripen på 1980-talet och en tredubbling av den svenska luftvärnsförmågan mot idag, säger statsminister Ulf Kristersson.

Dela artikeln

Regeringen presenterade beskedet vid Skeppsbron i Stockholm, där pressträffen hölls på en Visbykorvett.

De nya fartygen blir betydligt större än dagens svenska korvetter och ska bland annat kunna skydda andra fartyg och resurser på land med luftvärnsrobotar.

Enligt regeringen handlar det om en av de största svenska försvarssatsningarna på flera decennier.

De fyra fartygen ska köpas från det franska bolaget Naval Group. Sverige går nu vidare med förhandlingar med Frankrike och bolaget, men något färdigt kontrakt är ännu inte påskrivet.

Försvarsminister Pål Jonson (M) uppger att varje fartyg väntas kosta i storleksordningen 10 miljarder kronor. Slutnotan påverkas dock av vilken beväpning och vilka delsystem som väljs.

– Detta är en mycket stor affär, säger Pål Jonson.

Enligt regeringen har snabb leverans varit en viktig del i valet av Frankrike. Naval Group har redan en fartygstyp som kan levereras relativt snabbt. Om planerna håller ska leveranserna börja 2030, med ett fartyg per år.

Överbefälhavare Michael Claesson deltog också på pressträffen. Han lyfte fram att fregatterna stärker Sveriges möjligheter att delta i Natos gemensamma insatser.

– Det som är absolut tydligast är att luftvärnssystemet har en helt annan typ av räckvidd och en helt annan möjlighet att integreras med andra Natosystem, säger han.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 605384950

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 605384951

Varnish cache server

Nyheter från förstasidan

Åkesson: "Har inga problem med att man stoppar utvisningarna"

Forssell fick ont "i hjärtat" av snyftartiklarna. Nu vill även SD-ledaren att "tonårsutvisningarna" ska stoppas.0 

Ekonominyheter

Regeringen vill krislåna 17,5 miljarder

Planen för att klara Irankrisen.. "Vi stöttar hushåll och branscher som drabbas av kriget i Mellanöstern."0 

09:22 Största matprisfallet på 30 år
08:47 Inflationen "störtdyker" oväntat
05:26 Oljepriserna börjar ta fart
07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.