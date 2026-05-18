Sverige köper fyra fregatter – för 40 miljarder

Regeringen presenterade beskedet vid Skeppsbron i Stockholm, där pressträffen hölls på en Visbykorvett.

De nya fartygen blir betydligt större än dagens svenska korvetter och ska bland annat kunna skydda andra fartyg och resurser på land med luftvärnsrobotar.

Enligt regeringen handlar det om en av de största svenska försvarssatsningarna på flera decennier.

De fyra fartygen ska köpas från det franska bolaget Naval Group. Sverige går nu vidare med förhandlingar med Frankrike och bolaget, men något färdigt kontrakt är ännu inte påskrivet.

Försvarsminister Pål Jonson (M) uppger att varje fartyg väntas kosta i storleksordningen 10 miljarder kronor. Slutnotan påverkas dock av vilken beväpning och vilka delsystem som väljs.

– Detta är en mycket stor affär, säger Pål Jonson.

Enligt regeringen har snabb leverans varit en viktig del i valet av Frankrike. Naval Group har redan en fartygstyp som kan levereras relativt snabbt. Om planerna håller ska leveranserna börja 2030, med ett fartyg per år.

Överbefälhavare Michael Claesson deltog också på pressträffen. Han lyfte fram att fregatterna stärker Sveriges möjligheter att delta i Natos gemensamma insatser.

– Det som är absolut tydligast är att luftvärnssystemet har en helt annan typ av räckvidd och en helt annan möjlighet att integreras med andra Natosystem, säger han.