AFD drar iväg – nu överlägset störst

Invandringskritiska AFD fortsätter att stärka sin ställning som den största kraften i tysk politik. I en ny mätning från opinionsinstitutet Yougov når partiet 27 procent.

Det innebär att AFD nu ligger fyra procentenheter före kristdemokratiska CDU och CSU – det största försprång som uppmätts hittills.

Samtidigt gäller ännu den så kallade "brandväggen". Det är en pakt som de övriga partierna har ingått och som går ut på att man inte ska samtala med AFD eller ge partiet något som helst inflytande.

Diskussionerna om att helt enkelt förbjuda utmanaren, som nu alltså är störst, fortsätter också bland de övriga partierna.

I undersökningen, som omfattar 1.763 personer, faller CDU/CSU till sin lägsta nivå på fyra år, 23 procent.

Samtidigt går Socialdemokraterna tillbaka till 13 procent. De gröna ökar till 14 procent och Die Linke till 10 procent.

Både liberala FDP och vänsterpopulistiska BSW stiger något, men ligger kvar på 4 procent – under spärren till förbundsdagen.

Även enligt flera andra färska mätningar ligger AFD nu antingen i topp eller på samma nivå som CDU och CSU.