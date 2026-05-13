AFD på 29 procent – snart större än regeringen

AFD ökar med en procentenhet och får därmed sitt högsta stöd hittills i mätningarna från Insa, rapporterar Junge Freiheit.

Samtidigt backar CDU/CSU till 22 procent, vilket innebär att AFD nu ligger sju procentenheter före förbundskansler Friedrich Merz kristdemokratiska partiunion.

AFD:s medledare Alice Weidel firar siffrorna på X.

"Det politiska skiftet är oundvikligt – vi kommer åter att sätta vårt lands och våra medborgares intressen främst!" skriver hon.

Inzwischen würden 29% der Bürger AfD wählen, während die Regierungsparteien zusammen auf nur noch 34% kommen. Die politische Wende ist unausweichlich - wir werden die Interessen unseres Landes und unserer Bürger wieder in den Vordergrund stellen! pic.twitter.com/cX1IKHeGbW — Alice Weidel (@Alice_Weidel) May 16, 2026

Även en Yougov-mätning förra veckan visade ett stort försprång för AFD. Där fick partiet 28 procent, medan CDU/CSU fick nöja sig med 22 procent.

SPD backar i Insa-mätningen till 12 procent och blir därmed mindre än De gröna, som stiger till 14 procent. Vänsterpartiet får 10 procent. FDP och BSW hamnar på 3 procent vardera och skulle därmed inte ta sig in i förbundsdagen.

Trots att AFD numera är Tysklands tydligt största parti vägrar de övriga partierna fortfarande att ha något som helst samröre med utmanaren – den så kallade "brandväggen" mot partiet fortsätter att ligga fast.

Samtidigt fortsätter diskussionerna mellan de andra partierna om att helt enkelt förbjuda AFD.