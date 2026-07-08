AfD-politiker frias för foto på ukrainsk soldat

Tim Schramm, som är vice talesman för AFD i Wuppertal, hade tidigare fått ett strafföreläggande på 1.200 euro.

Bakgrunden var att åklagaren bedömde ett emblem på en Azovsoldats uniform som ett förbjudet kännetecken för en författningsstridig nazistorganisation.

Schramm publicerade fotot på den ukrainska soldaten på sociala medier i december, med kommentaren att tyskarna har "mycket att lära av den ukrainska nationella rörelsen".

Men på torsdagen rev domstolen upp straffet och friade honom.

– Jag är mycket glad över domen och över att rättvisa faktiskt har skipats, säger Schramm till Junge Freiheit efter förhandlingen.

Åklagaren hade gjort gällande att emblemet var en så kallad varghake-symbol med nationalsocialistisk koppling. Schramm invände att Azovbrigaden själv hävdar att märket är ett monogram av bokstäverna I och N, för nationens idé, och att han själv varken avsett eller skapat någon koppling till nationalsocialismen.

AFD-politikern har också pekat på att Azov trots nynazismen redan behandlas som en legitim militär aktör i Tyskland. Företrädare för brigaden får enligt honom uppträda med sina emblem, enheten har kontakter med Bundeswehr och soldater från Azov togs i maj 2025 emot i tyska förbundsdagen på inbjudan av miljöpartiet De gröna.

– Jag är glad över att det tyska försvarsdepartementet uppenbarligen bedömer Azov ungefär som jag gör, säger Schramm.

Åklagaren hänvisade även till fackelmarscher inom Azovrörelsen. Schramm svarade att fackelmarscher i sig inte innebär någon straffrättsligt relevant koppling till nationalsocialismen och jämförde med militära ceremonier inom Bundeswehr.

Schramm blev känd i Tyskland 2025 när han berättade att han under en period hade stridit på ukrainsk sida mot ryska styrkor. Därefter drogs hans medlemsrättigheter i AFD in och ett uteslutningsärende inleddes mot honom. Indragningen av medlemsrättigheterna upphävdes dock senare av partiets skiljedomstol.