Ukrainsk spion erkänner mordet på bombkvinnan

Enligt ukrainska åklagare och säkerhetstjänsten SBU har officeren erkänt att han dödat Berezovska.

Även en medhjälpare har gripits, misstänkt för inblandning i mordet. Hos kumpanen, som uppges vara en tidigare polis, ska en tortyrkammare ha hittats i källaren.

Ukrainas nationella polis uppger i ett uttalande att man har "gripit två personer misstänkta för mordet på en kvinna som var efterlyst av Interpol". Kvinnan identifieras som "den ukrainska medborgaren Anastasija Berezovska".

Berezovska var efterlyst i Monaco för mordförsök efter att hon misstänktes ha placerat ut en sprängladdning på allmän väg. Explosionen inträffade i måndags och skadade tre personer, däribland en ukrainskfödd oligark och hans tonårige son.

Efter attentatet tros hon ha tagit sig till franska Beausoleil, hämtat en hyrbil och därefter kört via Italien till Tyskland, där hon senast var bosatt. Tysk polis genomsökte i torsdags hennes hyrda lägenhet nära Frankfurt, skriver Euronews.

Monacos biträdande åklagare Morgan Raymond säger att bombdådet inte tycks ha varit ett ensamarbete.

– Sprängladdningens relativa sofistikering och tillvägagångssättet verkar tyda på att personen som placerade ut laddningen inte agerade ensam, säger han.

Enligt Raymond rörde det sig om "en kvinna som utgav sig för att vara man".