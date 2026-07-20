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Afghan högg ihjäl sonen – då ringde Merz och erbjöd psykologhjälp

Publicerad 20 juli 2026 kl 16.51

Utrikes. Efter att Marius Dick, 22, dödats i en knivattack i Trier ringde förbundskansler Friedrich Merz (CDU) till hans föräldrar och erbjöd stöd. Familjen erbjuds psykologhjälp – men kräver nu förändring.

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En 22-årig afghan misstänks ha stuckit Marius Dick med kniv den 16 juli. Enligt Bild träffades studenten rakt i hjärtat och avled.

På söndagskvällen ringde Tysklands förbundskansler Friedrich Merz (CDU) till föräldrarna Elke och Thomas Dick.

– I går kväll ringde telefonen. När jag lyfte luren var det förbundskanslern. Jag blev förvånad, men också mycket tacksam, säger Thomas Dick till Bild.

Samtalet varade i omkring tio minuter och var enligt pappan mycket känslosamt.

– Det varade i omkring tio minuter. Det var ett bra samtal och vi erbjöds stöd.

Även ministerpresidenten i Rheinland-Pfalz, Gordon Schnieder (CDU), och chefen för delstatskansliet i Mainz, Marcus Klein (CDU), har kontaktat föräldrarna. Enligt Thomas Dick handlade kontakterna framför allt om stöd till brottsoffer.

– Man erbjöd oss psykologiskt stöd, och om vi skulle behöva hjälp skulle man omgående skicka hit någon.

Mamman Elke Dick är sedan flera år ideellt engagerad i CDU. Efter sonens död ska hon ha utsatts för påhopp på nätet och via e-post.

Föräldrarna uppger också att fallet skulle tas upp i förbundsdagen på måndagen.

– Efter mordet på vår son måste något äntligen förändras. Så här kan det inte fortsätta i Tyskland, säger Thomas Dick.

Den misstänkte kom till Tyskland som tolvåring. Hans asylansökan avslogs 2017. Trots avslaget beslutade myndigheterna att han inte fick utvisas.

Han är nu placerad på en rättspsykiatrisk klinik. Åklagare utreder misstänkt dråp.

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