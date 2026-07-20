Richard Jomshof om S-toppens utspel: "Detta svenskhat måste få ett slut"

Det är i ett inlägg på X som Richard Jomshof går till angrepp mot Shekarabi.

"Detta svenskhat måste få ett slut. Enligt socialdemokraten Ardalan Shekarabi är det alltså rasistiskt att företräda åsikten att Sverige primärt är och ska vara det svenska folkets land", skriver han.

Bakgrunden är en video som Shekarabi spelade in under fotbollsturneringen Gothia Cup i Göteborg och publicerat på sociala medier. Där kritiserar han en SD för att vara "rasister".

– Jag hade det dåliga omdömen att gå in på sociala medier och såg de här uttalandena från ännu en sverigedemokratisk politiker som säger att det räcker inte med att vara svensk medborgare, det måste byggas på etnicitet och allt sånt där rasistiskt skitsnack som det parti som har haft makten de senaste fyra åren ständigt står för, säger Shekarabi i videon.

S-toppen lyfter därefter fram Gothia Cup, där barn och ungdomar från olika länder möts genom fotbollen, som ett exempel på den gemenskap han vill se i samhället.

– Här finns det ingen skillnad var man kommer ifrån, utan det är kärleken till fotbollen till gemenskapen som drar människor hit, som ger människor glädje. Det är så det borde vara i samhället, säger han.

Shekarabi riktar sedan budskapet direkt mot de SD-politiker som han anklagar för att avgöra vilka som får räknas som svenskar.

– Så de här rasisterna som nu gör sina uttalanden, sverigedemokratiska politiker som dag och natt går upp och säger att du är inte svensk, du är inte svensk, du är inte svensk – det är de som inte är svenskar, säger Shekarabi.

Videon har väckt starka reaktioner, med tusentals kommentarer varav en stor del negativa.

Jomshof fortsätter i sitt inlägg med att försvara Sverige som svenskarnas land.

"Självklart är det så att Sverige är svenskarnas land. Svenskarna har kämpat i generationer för att bygga det land Shekarabi nu medvetet försöker rasera genom att företräda en politik som är på väg att göra svenskarna till en minoritet i sitt eget land.", skriver han.

SD-toppen har följande budskap till S-toppen:

"Till Shekarabi kan jag bara säga att det är inte lite fräckt att komma till Sverige (illegalt dessutom), ta del av allt det som Sverige har att erbjuda och sedan anklaga svenskarna - Sveriges ursprungliga befolkning - för rasism. Detta enkom för att man sätter sitt eget land och sitt eget folk främst och för att man vill säkerställa att Sverige förblir svenskarnas land även i framtiden."

I sin självbiografi Korsvägar beskriver Shekarabi hur han och hans familj under en period av hans uppväxt i Sverige levde som illegala invandrare efter ett utvisningsbeslut. Familjen kom till Sverige från Iran år 1989.

Richard Jomshof avslutar sitt inlägg med orden:

"Sverige åt svenskarna, svenskarna åt Sverige!"