Afghansk ambassadör pekas ut som serievåldtäktsman

Mohammad Rahim Peerzada, som nekar till anklagelserna, utsågs till Afghanistans konsul i Madrid i februari 2021 – några månader innan talibanerna tog makten i Kabul.

När ambassadören lämnade landet blev Peerzada i praktiken chef för den afghanska beskickningen i Spanien.

Men efter klagomål från afghanska invandrare har Spaniens regering nu dragit tillbaka hans diplomatiska status.

"Denna person representerar ingen officiell delegation, är inte ackrediterad i Spanien och åtnjuter inte diplomatisk immunitet i vårt land", uppger Spaniens utrikesdepartement i ett uttalande till The Telegraph.

En av kvinnorna, som i de spanska medierna kallas Anis, beskrivs som flykting från talibanerna. Hon uppger att hon träffade Peerzada på ett ambassadarrangemang på internationella kvinnodagen den 8 mars 2022. Enligt henne lovade han att hjälpa henne att få arbete på ambassaden.

De gick senare till en shishabar för att tala om saken. Där ska hennes Coca-Cola ha spetsats. Nästa minne hon hade var enligt egen uppgift att Peerzada våldtog henne på ett hotell i Madrid, innan han körde henne till en järnvägsstation.

– Jag kände mig mycket svag, min syn var suddig och jag behövde akut sova, sade hon till tyska Die Welt om hur hon mådde efter att ha druckit ur glaset.

En annan afghansk kvinna i Spanien berättade för El País att hon träffade Peerzada på en restaurang för att diskutera situationen för de omkring 4.000 afghaner som bor i landet. Hon följde sedan med honom till hans lägenhet för att röka shisha.

Där ska han enligt kvinnan ha knuffat ned henne på en säng medan han visade henne runt i en bostad som hon beskrev som lyxig.

– Jag trodde att han skulle våldta mig. Jag var livrädd men försökte att inte visa det. Jag knuffade bort honom och sade: "Jag kom inte hit för att ha sex med dig", sade kvinnan, som i El País använder namnet Simin.

Så länge Peerzada hade diplomatisk immunitet kom domstolen i Madrid inte vidare med ärendet. Det är enligt The Telegraph oklart om fallet nu tas upp igen efter att hans status dragits tillbaka.