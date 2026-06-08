"Extrema högern": Här läxar polisen upp ungdomar som deltar på AFS-möte

Hundratals personer deltog på Alternativ för Sveriges torgmöte den 6 juni på Mynttorget i Stockholm – och en stor andel var unga svenska män.

Populariteten bland ungdomarna visade sig också genom att AFS fick över 300.000 gillamarkeringar på Tiktok under tiden livesändningen pågick.

I ett videoklipp från i lördags ses en tonåring filma sig själv från torgmötet medan han samtalar med dialogpolisen, som presenterar sig som Niclas.

Polisen kräver att få veta var pojken bor och frågar:

– Dina föräldrar vet om att du är här?

Tonåringen förklarar att föräldrarna känner till att han brukar filma demonstrationer och vilka plattformar han har.

– Ja, okej. Du är intresserad av den extrema högern? frågar polisen då.

När pojken ifrågasätter stämpeln "extrem" svarar polisen:

– Är du inte? Vi brukar ju se dig lite här och där.

FILM: Här försöker polisen skrämma bort en svensk ungdom (@TVilhelmN) från att närvara på Alternativ för Sveriges torgmöte i Stockholm idag på nationaldagen



"Vet du vad du ger dig in på?"

"Du kan bli väldigt utsatt och exponerad"

"Dina föräldrar, vet de om att du är här?"

"Du… pic.twitter.com/Txh92LZ2WY — Alternativ för Sverige (@AFS_riks) June 6, 2026

Han fortsätter sedan att läxa upp pojken:

– Du vet vad du ger dig in på när du är här, att du kan kan bli utsatt och exponerad? Din mamma tycker det är okej?

Pojken svarar:

– Jag har väldigt bra koll på konsekvenserna och att allt jag gör kommer att följa med mig i hela livet. Jag är medveten om det.

Längre fram i klippet ses polismannen konfronteras av en vuxen AFS-anhängare:

– Han är 15 år. Vi är hederliga städade svenskar och vi vill vara här och se Gustav Kasselstrand. Vi förstår inte vad du menar med "extrem" tillställning.

Polisen svarar:

– Du får fråga men jag tänker inte svara dig.

Pojken säger sedan till polisen:

– Det var nästan som att du ville att jag skulle gå härifrån.

Polisen svarar:

– Nej, det har jag inte sagt.

Fria Tider söker AFS partiledare Gustav Kasselstrand för en kommentar.