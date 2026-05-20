© Privat
 

Afghanskt nyår blir svenskt kulturarv

Publicerad 22 maj 2026 kl 13.52

Kulturnyheter. Det afghanska, persiska och kurdiska nyåret newroz/nouroz tas nu upp på Sveriges officiella förteckning över immateriella kulturarv. Även indiska diwali finns bland de tio nya exemplen på skyddsvärd svensk kultur.

Dela artikeln

Det är myndigheten Institutet för språk och folkminnen, Isof, som ansvarar för förteckningen. Den avser immateriella kulturarv, alltså traditioner och kunskaper snarare än byggnader och föremål.

– Det är de kulturarv som vi inte kan ta på. Det kan handla kunskaper, färdigheter, traditioner, säger Maria Nyström, "senior rådgivare" på Isof, till SVT.

På listan finns sedan tidigare svenska fenomen som allemansrätten, kroppkakor och "Fössta tossdan i mass".

Nu fylls den på med tio nya punkter – varav flera inte har något med Sverige att göra. newroz/nouroz firas vid vårdagjämningen av perser, kurder och afghaner. Diwali är den indiska ljusfesten som firas på hösten.

På frågan om det verkligen handlar om svenska kulturarv svarar Maria Nyström att ursprunget inte spelar någon roll.

– Syftet med den här förteckningen är ju inte att lyfta fram just kulturarv som ska vara svenska, utan det är att lyfta fram kulturarv som utövas i Sverige. Så de behöver inte ha ett svenskt ursprung, säger Nyström.

Även halmslöjd, tegelhantverk, ljusstöpning, bastubad, kolning i mila, majsjungning, Bellmanvitsar och Bodapolska läggs till på listan.

Arbetet med listan sker som en del av Sveriges arbete med Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet. Allmänheten kan komma med förslag, och förteckningen har byggts ut sedan 2011.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 656541637

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 656541638

Varnish cache server

Nyheter från förstasidan

Svensk döms för mordet på P3-rapparen Gaboro

Fick 50.000 kronor för filmade avrättningen i parkeringshuset. "Skrämmande likgiltighet inför andras liv."0 

Ekonominyheter

Regeringen vill krislåna 17,5 miljarder

Planen för att klara Irankrisen.. "Vi stöttar hushåll och branscher som drabbas av kriget i Mellanöstern."0 

09:22 Största matprisfallet på 30 år
08:47 Inflationen "störtdyker" oväntat
05:26 Oljepriserna börjar ta fart
07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.