Svensk döms för mordet på P3-rapparen Gaboro

Alexander Nord, 22, får livstids fängelse för mordet på rapparen Ninos Khouri, känd som Gaboro.

Mordet skedde i ett parkeringsgarage i Norrköping i december 2024.

Skytten dokumenterade mordet med kamera. Filmen fick därefter spridning i sociala medier. Av domen framgår att Nord skulle få mer betalt om han filmade dådet.

Attacken skedde när Khouri var på väg från byggnadens gym till bilen. Han träffades av flera skott.

Rapparen uppges ha förekommit på en dödslista kopplad till en gängkonflikt i Norrköping. På listan ska det ha stått: "Alla på den här listan kommer dö förr eller senare".

Alexander Nord ska ha tagit på sig morduppdraget via en chattgrupp. Två vittnen har berättat för polisen att Nord sagt att han skulle få 500.000 kronor för mordet, men att han bara fick 50.000 kronor.

Ett vittne ska också ha sagt att Nord erkänt mordet, skämtat om det och inte visat ånger.

Norrköpings tingsrätt skriver i domen att "mordet på Ninos Khouri har kännetecknats av en skrämmande likgiltighet inför andras liv".

Polisen har tidigare beskrivit dådet som extremt hänsynslöst.

"Alla mord är avskyvärda, men det här mordet är kanske ett av de värsta jag och mitt utredningsteam har tagit oss an. När man avrättar någon som liggandes på marken ber för sitt liv samtidigt som gärningspersonen filmar sitt dåd, då kan det knappast bli värre", har Jan Staaf, utredare på polisens avdelning för grova brott, tidigare sagt i ett uttalande.

Nord döms även för försök till mord, grovt vapenbrott och narkotikabrott. Han ska dessutom betala nästan 700.000 kronor i skadestånd till rapparens familj.

En 30-årig man som åtalats för medhjälp till mord frikänns helt av tingsrätten.

Gaboro dog dagen före sin 24-årsdag. Han hade miljontals lyssningar på Spotify och hade tidigare gästat P3:s "Din Gata".

Enligt polisens underrättelser hade Gaboro kopplingar till ett lokalt kriminellt nätverk. Han var närvarande vid en annan dödsskjutning i november 2023 som kopplas till en pågående konflikt mellan rivaliserande grupperingar i Norrköping.