© Pressbild, Polisen
Avrättningsvideon från parkeringshuset fick stor spridning på sociala medier – inte minst bland barn på Tiktok.

Svensk döms för mordet på P3-rapparen Gaboro

Publicerad 22 maj 2026 kl 12.47

Inrikes. En svensk man fick 50.000 kronor för att genomföra mordet på den gängkriminelle rapparen Gaboro – men ska ha utlovats en halv miljon. Nu döms han till livstids fängelse.

Dela artikeln

Alexander Nord, 22, får livstids fängelse för mordet på rapparen Ninos Khouri, känd som Gaboro.

Mordet skedde i ett parkeringsgarage i Norrköping i december 2024.

Skytten dokumenterade mordet med kamera. Filmen fick därefter spridning i sociala medier. Av domen framgår att Nord skulle få mer betalt om han filmade dådet.

Attacken skedde när Khouri var på väg från byggnadens gym till bilen. Han träffades av flera skott.

Rapparen uppges ha förekommit på en dödslista kopplad till en gängkonflikt i Norrköping. På listan ska det ha stått: "Alla på den här listan kommer dö förr eller senare".

Alexander Nord ska ha tagit på sig morduppdraget via en chattgrupp. Två vittnen har berättat för polisen att Nord sagt att han skulle få 500.000 kronor för mordet, men att han bara fick 50.000 kronor.

Ett vittne ska också ha sagt att Nord erkänt mordet, skämtat om det och inte visat ånger.

Norrköpings tingsrätt skriver i domen att "mordet på Ninos Khouri har kännetecknats av en skrämmande likgiltighet inför andras liv".

Polisen har tidigare beskrivit dådet som extremt hänsynslöst.

"Alla mord är avskyvärda, men det här mordet är kanske ett av de värsta jag och mitt utredningsteam har tagit oss an. När man avrättar någon som liggandes på marken ber för sitt liv samtidigt som gärningspersonen filmar sitt dåd, då kan det knappast bli värre", har Jan Staaf, utredare på polisens avdelning för grova brott, tidigare sagt i ett uttalande.

Nord döms även för försök till mord, grovt vapenbrott och narkotikabrott. Han ska dessutom betala nästan 700.000 kronor i skadestånd till rapparens familj.

En 30-årig man som åtalats för medhjälp till mord frikänns helt av tingsrätten.

Gaboro dog dagen före sin 24-årsdag. Han hade miljontals lyssningar på Spotify och hade tidigare gästat P3:s "Din Gata".

Enligt polisens underrättelser hade Gaboro kopplingar till ett lokalt kriminellt nätverk. Han var närvarande vid en annan dödsskjutning i november 2023 som kopplas till en pågående konflikt mellan rivaliserande grupperingar i Norrköping.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 656574951

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 656574952

Varnish cache server

Nyheter från förstasidan

Efter gängmisshandeln: Norsk media utmålar förövarna som offer

17-åring brutalt misshandlad på nationaldagen – inför kameran. Då fokuserar både polisen och media på "rasistiska uttalanden" i kommentarsfält.0 

Ekonominyheter

Regeringen vill krislåna 17,5 miljarder

Planen för att klara Irankrisen.. "Vi stöttar hushåll och branscher som drabbas av kriget i Mellanöstern."0 

09:22 Största matprisfallet på 30 år
08:47 Inflationen "störtdyker" oväntat
05:26 Oljepriserna börjar ta fart
07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.