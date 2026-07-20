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Afrikanska Gothia Cup-spelare avvek – tog med sig passen

Publicerad 20 juli 2026 kl 17.51

Inrikes. Två minderåriga spelare från lag i Gambia och Etiopien har försvunnit under Gothia Cup i Göteborg. Båda uppges ha tagit med sig sina pass, och Gothia Cups presstalesperson bedömer att de lämnat lagen frivilligt.

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Det var under torsdagen som lagen upptäckte att de båda spelarna saknades. Det är allt annat än första gången något liknande sker under den internationella barn-och ungdomscupen.

I det gambiska ungdomslaget kontrollerade lagkamraterna även platsen där passen förvarades inlåsta.

– När de tittade där de har passen inlåsta så var spelarens inte kvar, säger Fredrik Beckman, presstalesperson för Gothia Cup, till Göteborgs-Posten.

En av ledarna anmälde spelaren som försvunnen. Polisen bekräftar att en anmälan har upprättats men har inte lämnat några ytterligare uppgifter.

– Som jag förstått det misstänker man väl inte att det är något annat än att det är på eget bevåg, säger Beckman.

Även den etiopiske spelaren uppges ha tagit med sig sitt pass. Beckman uppger att samma bedömning görs i det fallet. Spelarens ledare ska också ha varit ganska säker på att pojken inte befann sig i fara.

Det gambiska laget ska lämna Sverige på torsdag efter ett antal träningsmatcher mot svenska lag.

Efter den etiopiske spelarens försvinnande har Gothia Cup uppmanat lagledarna att samla in spelarnas pass, skriver GP.

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