AFS: Förbjud somalier i Sverige

– Gapa, svennejävel! ropade en 24-årig somalier i samband med att han brutalt våldtog en 15-årig svensk i pojkens Epa i Borlänge.

AFS-ledaren Gustav Kasselstrand kommenterar nu fallet i en video på sociala medier, och kritiserar regeringen för slapp politik.

"Gapa, svennejävel": Svensk pojke våldtogs av Mohamed i sin Epa



15-åringen kräktes flera gånger under övergreppet.



"Mohamed blev hotfull och närgången och började ta på hela min kropp." https://t.co/vyiAFiJQvA — Fria Tider (@friatider) July 23, 2026

Samtidigt konstaterar han att AFS skulle hantera situationen "på ett helt annat sätt".

– För det första: Somalier ska inte bo i Sverige, säger Kasselstrand och fortsätter:

– Det säger sig självt att man inte kan ta in personer från en så inkompatibel kultur och flytta dem till ett land som Sverige. Inga somalier i landet.

Somalia ut ur Sverige. pic.twitter.com/QJLDmnREFZ — Gustav Kasselstrand (AFS) 🇸🇪 (@gustavkassel) July 27, 2026

Kasselstrand beskriver vad som skulle hända i AFS Sverige om det ändå hypotetiskt skulle bo en somalier i Sverige som begår ett sådant brott.

– Då skulle den personen sättas i förvar omedelbart. Under tiden i förvar klipper man medborgarskapet. Det sker från Återvandringsverket, som jobbar med sådana här frågor dag och natt. Och sedan kör man personen till flygplatsen och han körs hem till hemlandet: Somalia. Och där avtjänar han straffet. Sju år i fängelse, gärna ännu längre. I fängelse med somalisk standard. Inte svensk fängelse med hotellstandard. Så vill vi hantera det här, säger han.

– Men det absolut viktigaste är... Somalia ut ur Sverige, fortsätter Kasselstrand.

Han säger samtidigt att SD "absolut inte driver en sådan politik" och spelar upp ett klipp där Jimmie Åkesson förklarar att medborgarskap inte ska dras in.

– Men det här med tvångsutvisning av människor som bor här. Vi har ingen sån politik. Medborgarskap drar vi inte in. Det vill jag inte, säger SD-ledaren i klippet.

Samtidigt har Åkesson vid ett flertal tillfällen under mandatperioden upprepat att SD:s officiella linje är att den som har svensk medborgarskap är svensk.

– Är man svensk medborgare så är man svensk, sade han i en riksdagsdebatt i höstas.

Därmed anser Jimmie Åkesson att den somaliska våldtäktsmannen i Borlänge är lika mycket svensk som den 15-åring han våldtog, konstaterar Gustav Kasselstrand.

– Det är helt befängt. Ska jag behöva förklara för politikerna, för lagstiftarna i riksdagen, att den här somaliern är somalier och inte svensk? frågar sig AFS-ledaren.

Han konstaterar att det är "upp- och nedvända världen".

– Jimmie Åkesson tycker alltså att det är en svensk som har våldtagit en annan svensk med orden "gapa då, svennejävel". Bara för att den här somaliern – eller "svensken" då, Jimmie Åkesson – har ett svensk pass, säger Kasselstrand och fortsätter:

– En somalier kan aldrig någonsin bli svensk. Och en svensk kan aldrig någonsin bli somalier.