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Helt afrikanskt lag försvunnet efter Gothia Cup

Publicerad 29 juli 2026 kl 07.27

Inrikes. Ett 20-tal spelare och ledare från ett etiopiskt fotbollslag är försvunna efter Gothia Cup i Göteborg. Enligt polisen har ingen av spelarna återvänt till Etiopien.

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Polisen bedömer att försvinnandet sannolikt är frivilligt.

– Det finns inga indikationer på att det ligger något olagligt bakom, som människohandel eller liknande, säger Ellinor Halldin, gruppchef för polisens enhet för försvunna personer i region Väst, till Göteborgs-Posten.

De saknade spelarna är mellan 14 och 17 år gamla. I gruppen finns också en eller flera ledare, och samtliga har efterlysts internationellt.

– Det är ingen som har kommit hem. Möjligtvis en eller två ledare, säger Ellinor Halldin till GP.

Gruppens försvinnande upptäcktes på turneringens finaldag. En skolvärd konstaterade då att laget hade lämnat skolan där det bodde utan att anmäla avresan enligt de vanliga rutinerna. Gothia Cup kontaktade därefter polisen, som upprättade en anmälan om försvunna personer.

Gothia Cup har också haft mejlkontakt med en ledare som uppger sig ha rest tillbaka med flyg dagen före resten av laget. I mejlkontakten uppgav ledaren att alla lagmedlemmar är "i säkerhet och mår bra" och har haft kontakt med sina familjer. Ledaren har dock inte uttryckligen bekräftat att gruppen befinner sig i Etiopien.

Polisen har kontakt med Migrationsverket, gränspolisen och internationella myndigheter. Gruppen kan därför upptäckas vid en passkontroll eller om någon av personerna söker asyl, skriver GP.

Det är vanligt att spelare från tredje världen inte återvänder till sina hemländer efter turneringen. Att en så stor grupp går upp i rök är däremot ovanligt.

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