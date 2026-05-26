Agnes Wold-bråket
Agnes Wold: Hellre fängelse än transbarnbarn

Publicerad 27 maj 2026 kl 11.17

Inrikes. Agnes Wold säger att hon skulle göra allt – inklusive ta fyra års fängelse – för att omvända ett barnbarn som uppgav sig vara fött "i fel kropp". Utspelet får kollegor på Sveriges Radio att rasa.
"Det är oetiskt av Sveriges Radio att ge henne tillgång till en mikrofon", skriver P3-profilen Christopher Garplind.

Från den 1 juli kan upprepade "omvändelseförsök" ge fängelse. Den nya lagen avser försök att ändra någons sexuella läggning eller könsidentitet genom kränkningar, tvång och hot.

Agnes Wold, professor i klinisk bakteriologi och känd från Sveriges Radio, kommenterade lagen i Världen Idags program Hotspot genom att koppla den till transvestitfrågan.

– Om mitt barnbarn kom och sa "Jag är född i fel kropp", skulle jag göra allt, allt, allt som stod i min makt för att omvända det. Jag skulle ta fyra års fängelse, sa hon.

I en intervju med Dagens ETC står hon fast vid uttalandet.

– Jag skulle ta fyra års fängelse, ja, säger hon.

Uttalandet har fått profiler som Christopher Garplind och David Sundin att reagera kraftigt.

"Skäms ihjäl av att bli avlönad av samma företag som betalar den dåren", skriver Garplind, som hörs i "Eftermiddag i P3" och även syns i SVT-program, på Instagram.

"Mygga av kärringen"
När Expressen söker Garplind utvecklar han kritiken skriftligt.

"Mygga av kärringen. Det är oetiskt av Sveriges Radio att ge henne tillgång till en mikrofon. Hon vet uppenbarligen inte vad hon snackar om", skriver han.

Även komikern och programledaren David Sundin kritiserar Wold på Threads.

"MYGGA: AV. Det finns ingen fråga där du som aktör inom media behöver fråga Agnes Wold om hennes åsikt", skriver Sundin.

Agnes Wold skriver i ett meddelande till Expressen att hon inte har läst Dagens ETC:s artikel, men att hon står för vad hon sagt.

Wold uppger samtidigt att hon förbereder kommande poddavsnitt.

"Ännu ej avmyggad", skriver hon.

