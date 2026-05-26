SD öppnar för att avskaffa allt bistånd – utom till Ukraina

Inför valet 2026 väntas finansieringen av stora statliga utgifter bli en huvudfråga. DN nämner bland annat försvaret, äldreomsorgen och eventuell ny kärnkraft.

SD pekar enligt tidningen ut tre huvudspår för att få fram pengar: högre tillväxt, slopade klimatsatsningar och kraftigt minskat bistånd.

På frågan hur mycket biståndet kan skäras ner svarar Oscar Sjöstedt:

– I teorin kan det skäras ner till noll. Jag vill se en framtid där vi lägger ner Sida.

Han gör dock undantag för Ukraina. Enligt DN framhåller Sjöstedt att det i nuläget inte går att dra ner biståndet helt, eftersom Ukraina behöver fortsatt stöd.

Utöver Ukraina ser Oscar Sjöstedt däremot ingen anledning att ge biståndspengar till någon.

– Det går att skära bort. Det gör ingen nytta för Sverige, säger han till DN.

DN frågar också hur Sjöstedt ser på att biståndspolitiken redan har lagts om för att göra mer nytta för Sverige. Han säger att han känner till förändringen, men inte ser någon vinst för svenska skattebetalare.

Samtidigt anser SD inte att det finns mycket mer pengar att spara på området invandring och integration – eftersom man redan anser sig ha fått igenom sin politik på det området. Jimmie Åkesson förklarade nyligen i SVT att fler åtgärder för att minska invandringen i princip inte är nödvändiga.