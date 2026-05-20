Ahmad Ahmad döms för barnvåldtäkt under vapenhot – igen

Händelsen inträffade i november förra året, då flickan lurades till platsen och hölls instängd i ett källarförråd där hon våldtogs med ett pistolliknande föremål mot huvudet.

Våldtäkten mot 14-åringen utfördes som straff mot hennes pojkvän vägrat delta i ett planerat mord.

Pojkvännen, som då var 13 år, har berättat att han utsattes för hot om att hans familj skulle dödas om han inte utförde mordet på uppdrag av Ahmad.

Via Snapchat ska Irshad Ahmad Ahmad, 17, ha krävt sex av flickan. När hon blockerade honom lurades hon till källarlokalen av manliga kompisar.

Tingsrätten fäller Ahmad för grov våldtäkt mot barn, grovt olaga hot och stämpling till mord. Han döms mot sitt nekande till två års sluten ungdomsvård.

Den 17-årige afghanen är tidigare dömd för en liknande brutal våldtäkt. År 2024 fälldes han för att tillsammans med en kumpan ha våldtagit en 13-årig flicka under knivhot. Trots allvaret i brotten dömdes han då till endast tio månaders sluten ungdomsvård.

I polisförhör beskrev 13-åringen hoten:

– Då sade han så här: "Jag kommer knivhugga dig och ingen kan höra dig här liksom. Jag kommer lämna dig här att dö".

Irshad Ahmad Ahmad kom till Sverige från Afghanistan 2017 och blev svensk medborgare 2022. Eftersom han har tilldelats medborgarskap går det inte att utvisa honom med nuvarande lagstiftning.