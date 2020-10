Ahmeds bestialiska skogsvåldtäkt mot 9-åring var mordförsök

Det bestialiska dådet begicks i en mindre ort i Norrköpings kommun den 15 april.

Den 9-åriga flickan var på väg hem från skolan sedan hon skadat ett finger. Hon mötte då afrikanen Ahmed, som släpade han henne in i en buske där han misshandlade henne genom att utdela slag mot hennes ansikte och dra en kniv över hennes hals.

Flickan var så rädd att hon kissade på sig.

Då släpade somaliern vidare flickan in i en skogsdunge, där han klädde av henne kläderna och smörjde in hela hennes kropp med lera, även håret och mellan benen. Han tvingade henne också att själv ta in vatten och lera i munnen och ville att hon skulle svälja.

"Han sa åt henne att hon skulle ta händerna bakom ryggen och band fast dem med en tröja. Sedan ströp han henne med två händer så att hon inte kunde andas. Hon sparkade med benen och det darrade 'massor' i kroppen. Det kändes som om hon skulle dö", står det i tingsrättens dom.

Ahmed våldtog sedan flickan vaginalt. När han var klar höll afrikanen upp kniven och förklarade att han skulle döda döda hela flickans familj om hon berättade för någon om vad som hänt.

Norrköpings tingsrätt dömde i juli Ahmed Mahamoud för synnerligen grov misshandel, människorov, grov våldtäkt mot barn och övergrepp i rättssak till fängelse i 11 år. Både åklagaren och afrikanen överklagade domen till hovrätten. Ahmed ville bli frikänd medan åklagaren ville att han skulle dömas för försök till mord i stället för synnerligen grov misshandel och att hovrätten skulle skärpa straffet.

Hovrätten går nu på åklagarens linje. Domstolen anser att Ahmed måste ha insett att det fanns en stor risk för att barnet kunde avlida när han blockerade hennes luftvägar. Vidare anser hovrätten att Ahmed "i gärningsögonblicket var likgiltig inför effekten att barnet skulle berövas livet till följd av hans livsfarliga handlande (s.k. likgiltighetsuppsåt)".

– Gärningsmannen har omöjligen kunnat avgöra i vilket skede han skulle släppa taget om barnets hals och mun för att hon inte skulle riskera att avlida och det framstår som en lycklig slump att barnet inte avled, säger hovrättslagmannen Linda Hallstedt i ett pressmeddelande.

Hovrätten dömer alltså Ahmed Mahamoud för försök till mord i stället för synnerligen grov misshandel och skärper straffet till 14 års fängelse. Utöver detta döms han även i hovrätten för människorov, grov våldtäkt mot barn och övergrepp i rättssak.

Ahmed Mahamoud hade tidigare, i juni 2018 dömts för att under knivhot ha sexuellt förgripit sig mot en 12-årig flicka som han lurat med sig från en bussplats. Redan i september 2019 blev han dock villkorligt frigiven och var åter en fri man.

Den 40-årige afrikanen, som bland annat arbetat som somalisk tolk, har tilldelats svenskt medborgarskap och kan därför inte utvisas med nuvarande lagstiftning.