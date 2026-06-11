Åkesson: S löfte om stram invandring "inte trovärdigt"

Magdalena Andersson och Jimmie Åkesson möttes på onsdagskvällen i SVT:s Aktuellt, där invandringen blev en av huvudfrågorna.

S-ledaren hävdade att en "stram" linje kommer att ligga fast om Socialdemokraterna får makten.

– Migrationen kommer fortsätta att vara stram, lovade Magdalena Andersson.

Åkesson ifrågasatte om Socialdemokraterna kan driva en sådan linje tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Han gick även hårt åt Miljöpartiets tidigare inflytande över invandringspolitiken.

– Varje gång Miljöpartiet har fått inflytande över migrationspolitiken så har det slutat i en total katastrof, säger Jimmie Åkesson.

Magdalena Andersson svarade att det finns ett brett stöd i riksdagen för en stram linje och hänvisade till den omläggning av migrationspolitiken som genomfördes under S och MP.

– Det var också så att det var vi socialdemokrater, när Miljöpartiet också satt i regeringen, som genomförde det stora migrationsskiftet, säger hon.

Debatten gled också in på de så kallade tonårsutvisningarna. Andersson anklagade SD för att vilja utvisa "skötsamma" personer, något Åkesson avvisade. Han svarade med att anklaga Socialdemokraterna för att ha släppt in grovt kriminella personer som nu måste utvisas.

– Du talar om tiotals enskilda individer som vi nu hittar en lösning för. Det som har varit problemet är att ni har tagit hit en massa mördare, våldtäktsmän och allmänt farliga människor som vi nu måste utvisa, säger Åkesson.