Efter Prideterrorn: Abdul ihjälskjuten av polis

Polisen bekräftade på söndagskvällen att Abdul Ballout var död. Enligt medieuppgifter sköts han under en insats vid ett koloniområde i stadsdelen Spandau.

En person dödades och 29 skadades när en minibuss på lördagskvällen körde in i fotgängare i Tiergarten, nära Brandenburger Tor. Föraren ska därefter ha angripit människor med ett macheteliknande vapen.

Attacken inträffade nära Christopher Street Day, ett av Europas största prideevenemang, som arrangörerna tvingades avbryta i förtid.

Ballout var tysk medborgare med libanesisk invandrarbakgrund. Enligt inrikesminister Alexander Dobrindt hade han tidigare uppmärksammats för brottslighet och islamism.

– Vi har här att göra med en misstänkt gärningsman som tidigare hade väckt uppmärksamhet genom ett stort antal brott, radikalisering och koppling till den islamistiska miljön, sade Dobrindt vid en presskonferens.

Ballout hade tidigare dömts till ett år och tio månaders fängelse för andra brott, men verkställigheten av straffet hade skjutits upp. Enligt Bild och Der Spiegel var han anhängare av Islamiska staten och reste förra året till Mellanöstern i ett misslyckat försök att ansluta sig till terrorgruppen.

Förbundskansler Friedrich Merz beskriver dådet som ett angrepp på det tyska samhället.

– Vi kommer att överväga konsekvenserna, vi kommer att försvara vår frihet, sade han vid en presskonferens.