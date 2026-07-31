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Åkessons krav på Spanien: Stäng gränsen

Publicerad 31 juli 2026 kl 10.46

Inrikes. Spanien måste omedelbart stänga gränsen efter att tiotusentals illegala invandrare tagit sig in i Ceuta. Annars bör landet uteslutas ur Schengen, enligt Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson.

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"Det här är inget mindre än en invasion. Spanien måste omedelbart stänga sin gräns. Gör de inte det bör landet uteslutas ur Schengen och gränserna mot Spanien stängas med omedelbar verkan."

skriver Jimmie Åkesson i ett inlägg på X, och fortsätter:

"Överenskommelsen om fri rörlighet inom EU (Schengen) förutsätter ett stort ansvar för att hålla den yttre gränsen stark. Den överenskommelsen är nu i praktiken bruten och Schengensamarbetet riskerar att falla."

Efter kaoset är gränserna vid både Ceuta och Melilla stängda. Militären har kallats in för att stödja polisen, och EU har erbjudit hjälp från gränsmyndigheten Frontex.

Italiens premiärminister Giorgia Meloni kräver också att Spanien åtminstone tillfälligt bör uteslutas ur Schengen. Liberalernas partiledare Simona Mohamsson beskriver situationen som en kris för hela Europa och vill se omedelbara krismöten inom EU.

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