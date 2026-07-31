Miljöpartiet kräver svenskt stöd till araber som stormar Spanien

Miljöpartiets migrationspolitiska talesperson Annika Hirvonen anser att Forssell målar upp skräckscenarier och framställer oppositionen som positiv till att människor "tvingas fly".

– Och väldigt obefintlig empati för de människor som är i en desperat situation och riskerar sina liv på havet, säger hon till Expressen.

Bakgrunden är att tusentals araber under de senaste dagarna har tagit sig illegalt från Marocko till Ceuta. Det sker efter att den spanska vänsterregeringen utlovat amnesti för miljontals illegala invandrare från tredje världen.

Videor visar mängder av unga arabiska män som jublar när de tränger in i EU.

Enligt EU-rätten ska en asylansökan prövas i det första EU-land som den sökande anländer till. Forssell säger att Sverige kan bidra ekonomiskt om den så kallade solidaritetsmekanismen i migrationspakten aktiveras, men att invandrare inte ska omfördelas hit.

– Vi kommer inte ta emot omfördelning av migranter, säger han.

Migrationsministern noterar att bakgrunden till kaoset i Ceuta är att Spaniens socialistregering har gett amnesti åt en miljon personer som vistas olagligt i landet och misslyckats med att upprätthålla en effektiv gränskontroll. Han uppger också att Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill gå i samma riktning som den spanska regeringen och kritiserar Magdalena Andersson för att inte ha avfärdat en sådan linje.

Fria Tider har tidigare berättat om hur Annika Hirvonen lämnade sin svenske man och flyttade ihop med en 22-årig afghan.

◼️ ¿Qué está pasando en Ceuta? La presión migratoria alcanza niveles críticos y la ciudad afronta uno de sus momentos más complejos de los últimos años.



📍 Tienes toda la información en El Faro de Ceuta a través de nuestro enlace en bio.#Ceuta #FronteraSur #Inmigración pic.twitter.com/igHhBJDB1B — El Faro de Ceuta (@ElFarodeCeuta) July 30, 2026

No es una crisis migratoria en Ceuta, es una declaración de guerra de Marruecos. pic.twitter.com/FaqS2z0u6E — David Santos (@davidsantosvlog) July 30, 2026