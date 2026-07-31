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Annika Hirvonen (MP), till vänster.

Miljöpartiet kräver svenskt stöd till araber som stormar Spanien

Publicerad 31 juli 2026 kl 08.29

Utrikes. Miljöpartiet anklagar migrationsminister Johan Forssell (M) för cynism och "obefintlig empati" sedan han meddelat att Sverige inte ska ta emot några av de arabiska män som jublande stormat den spanska exklaven Ceuta.

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Miljöpartiets migrationspolitiska talesperson Annika Hirvonen anser att Forssell målar upp skräckscenarier och framställer oppositionen som positiv till att människor "tvingas fly".

– Och väldigt obefintlig empati för de människor som är i en desperat situation och riskerar sina liv på havet, säger hon till Expressen.

Bakgrunden är att tusentals araber under de senaste dagarna har tagit sig illegalt från Marocko till Ceuta. Det sker efter att den spanska vänsterregeringen utlovat amnesti för miljontals illegala invandrare från tredje världen.

Videor visar mängder av unga arabiska män som jublar när de tränger in i EU.

Enligt EU-rätten ska en asylansökan prövas i det första EU-land som den sökande anländer till. Forssell säger att Sverige kan bidra ekonomiskt om den så kallade solidaritetsmekanismen i migrationspakten aktiveras, men att invandrare inte ska omfördelas hit.

– Vi kommer inte ta emot omfördelning av migranter, säger han.

Migrationsministern noterar att bakgrunden till kaoset i Ceuta är att Spaniens socialistregering har gett amnesti åt en miljon personer som vistas olagligt i landet och misslyckats med att upprätthålla en effektiv gränskontroll. Han uppger också att Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill gå i samma riktning som den spanska regeringen och kritiserar Magdalena Andersson för att inte ha avfärdat en sådan linje.

Fria Tider har tidigare berättat om hur Annika Hirvonen lämnade sin svenske man och flyttade ihop med en 22-årig afghan.

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