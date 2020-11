Åklagare kräver ny rättspraxis efter Omars strypvåldtäkt: "Utvisa dem på livstid"

Det var natten mellan den 11 och 12 september i år som 18-åriga Erika tog bussen hem från en inflyttningsfest i Göteborg. Hon lyssnade på musik i hörlurar och märkte inte att en arab, 28-årige algeriern Omar, följde efter henne från bussen när hon klev av.

När 18-åringen gick in genom porten till trapphuset där hon bor rusade Omar plötsligt fram och tog tag i Erika.

– Jag skrek, han höll för min mun. Vid den punkten insåg jag att han ville göra något som inte kändes bra, berättar hon om händelsen i polisförhör.

Omar tog struptag på Erika, som insåg att hon inte skulle kunna ta sig ur situationen.

– Jag kippade efter luft, det gjorde mig väldigt rädd, berättar hon.

Våldtagen flera gånger

Omar drar ner Erika på golvet och börjar ta av hennes kläder.

– Han drog av allt. Alltså först min väska, min jacka, mina trosor, BH, tröja, berättar Erika.

– Alltså det hände jättejättefort. Det var verkligen så fort. Så jag var mest väldigt chockad.

När Erika ligger helt naken på golvet i trapphuset undrar Omar om hon älskar honom.

– Do you love me? frågar han.

– Sedan stoppade han in den, jag försökte göra motstånd, berättar Erika.

Därefter våldtar Omar Erika flera gånger, på golvet i trapphuset, i flera timmars tid. Vid ett tillfälle följer han med Erika ut på gården så hon kan kissa, innan han fortsätter våldta henne. Samtidigt ligger Erikas föräldrar och sover hemma i lägenheten, en trappa upp.

Vittnen ingriper inte

En granne, en man i 20-årsåldern, som verkar undra vad som står på ute i trapphuset öppnar plötsligt sin dörr. Erika tar mod till sig och skriker så högt hon kan.

– Hjälp! Hjälp! Hjälp! ropar hon.

Men mannen stänger dörren igen och Erika lämnas ensam med våldtäktsmannen, som nu blir ännu mer hotfull och tycker att Erika har skvallrat på honom.

– Jag var skiträdd att han skulle strypa och mörda mig, berättar hon.

I senare polisförhör nekar grannen till att han sett något av våldtäkten, trots Erikas utpekande av honom.

Under natten kommer även tidningsbudet till trapphuset, som inte pratar svenska. När han hör Erika skrika, och ser henne och Omar nakna i trapphuset, blir han rädd och väljer att gå därifrån istället. Han larmar aldrig polisen.

Ett tredje vittne, en man som bor på samma våningsplan som våldtäkten äger rum på, undrar också vad som händer ute i trapphuset. Han ställer sig och tittar ut genom titthålet i dörren.

– Jag tittar och ser en siluett av en människa som sitter på huk och ibland lägger sig ned. Såg ut som den letade efter något, berättar mannen i förhör.

Mannen väcker sin fru, som öppnar dörren och ser Omar, naken i tapphuset, och kvinnan bakom honom. Paret larmar polisen som griper Omar i trapphuset.

Döms

Omar kom till Sverige från Algeriet i mars 2015 och sökte då asyl här. Hans ansökan avslogs i april 2016. Efter att ha lämnat Sverige återvände Omar någon gång förra hösten. Han ansökte på nytt om asyl i januari i år.

Omar är känd av Interpol och har använt flera olika identiteter när han försökt få uppehållstillstånd i Europa. I Schweiz är han känd under ett annat namn än i Sverige och i Italien har han en tredje identitet.

Nu har den 28-årige araben dömts till fyra års fängelse och tio års utvisning för våldtäkten i september. Han döms dessutom att betala 150.000 kronor i skadestånd till Erika.

Än så länge har vare sig Omar eller åklagaren överklagat domen. Omars advokat Peter Wall vill inte kommentera om domen kommer överklagas.

– Det får jag inte säga, säger Peter Wall till Fria Tider.

– Om jag ska uttala mig om någonting, då måste jag först tala med min klient och fråga om han tycker det är okej. Jag är hans ombud och agerar på fullmakt från honom. Jag kan inte för egen räkning tycka och tänka högt.

Åklagarens krav: Livstids utvisning

Kammaråklagare Frida Hörlinge säger att hon på det stora hela är nöjd med att Omar döms till fyra års fängelse och tio års utvisning.

– Jag hade yrkat på något längre straff och en utvisning på obegränsad tid, men på det stora hela är jag nöjd med domen och de överväganden tingsrätten gjorde, säger hon.

Hörlinge är en åklagare som är öppen med att hon anser att straffen är för milda i Sverige.

– Jag tycker att vi ska ha hårdare straff. Det ska inte löna sig att begå brott, sade hon i en intervju med Kungsbackaposten för två år sedan.

Frida Hörlinge anser att svensk rättspraxis borde ses över och att överfallsvåldtäktsmän som Omar aldrig ska vara välkomna tillbaka till Sverige. Hon menar att det finns utrymme för att få den typen av våldtäktsmän utvisade på livstid.

– Det hör inte till vanligheterna, men det finns utrymme för det. Det här är ett sådant fall där det ska prövas om det inte går att utvisa på livstid, säger hon.

– Det är en överfallsvåldtäkt mot en så ung tjej, hon är 18-19 år, i stort sett ett barn. Där tycker jag att rättstillämpningen bör ändras. Det finns utrymme att yrka på det, absolut.

Trots det kommer hon inte överklaga domen.

– Nej, jag instämmer i allt väsentligt i de överväganden och slutsatser som tingsrätten kommit fram till i den här domen, så jag kommer inte överklaga, säger kammaråklagare Frida Hörlinge.

Erika och Omar heter egentligen någonting annat.