Åkte till Grekland för att hjälpa asylsökare – hittades död i en afghans resväska

Elizabeth-Jane Ross, som kom från Edinburgh, anmäldes försvunnen sedan vänner och anhöriga börjat reagera på misstänkta meddelanden från hennes mobiltelefon.

Hennes kropp hittades senare i en resväska i en övergiven byggnad i stadsdelen Kypseli i Aten, rapporterar Iefimerida.

Övervakningsbilder uppges visa hur en 26-årig afghansk man bär en stor resväska och en ryggsäck mot byggnaden. Några minuter senare ska han ha lämnat platsen utan resväskan.

Mannen kom till Grekland via Lesbos 2016 som "ensamkommande flyktingbarn". Han bosatte sig senare i Aten, där han ägnade sig åt "social verksamhet" och boxning.

Afghanen blev senare professionell boxare i superlättvikt och deltog i professionella matcher i Aten.

Tillsammans med sin hustru deltog han även i verksamhet för invandrare. Paret ska bland annat ha medverkat i driften av organisationen "Love Every Nation Athens".

Det var genom denna verksamhet som Elizabeth-Jane Ross enligt uppgift lärde känna afghanen och hans hustru.

Hustrun ska ha lämnat viktiga uppgifter till myndigheterna. Hon uppger enligt brittiska medier att hon genom en app för platsdelning har kunnat se att mannen befann sig i den lägenhet där Ross bodde. Hon ska senare ha lämnat parets bostad och överlämnat föremål som hon trodde kunde ha koppling till fallet.

Den 26-årige mannen nekar till att ha dödat Ross. Han hävdar att han fann henne död och placerade kroppen i resväskan för att undvika att själv bli indragen i fallet.

Han ska däremot ha medgett att han använde kvinnans bankkort och skickade meddelanden från hennes mobiltelefon.