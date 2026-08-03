© Privat, Polisen
Videobilder visar hur det afghanska "flyktingbarnet" går omkring med resväskan med Elizabeth-Janes lik i.

Åkte till Grekland för att hjälpa asylsökare – hittades död i en afghans resväska

Publicerad 5 augusti 2026 kl 07.06

Utrikes. Den skotska volontären Elizabeth-Jane Ross, 38, reste till Aten för att stötta tredje världen-invandrare som tagit sig illegalt till EU för att söka asyl. Hon hittades senare död i en resväska – och en afghansk proffsboxare som hon ska ha lärt känna genom hjälparbetet anklagas nu för mordet.

Dela artikeln

Elizabeth-Jane Ross, som kom från Edinburgh, anmäldes försvunnen sedan vänner och anhöriga börjat reagera på misstänkta meddelanden från hennes mobiltelefon.

Hennes kropp hittades senare i en resväska i en övergiven byggnad i stadsdelen Kypseli i Aten, rapporterar Iefimerida.

Övervakningsbilder uppges visa hur en 26-årig afghansk man bär en stor resväska och en ryggsäck mot byggnaden. Några minuter senare ska han ha lämnat platsen utan resväskan.

Mannen kom till Grekland via Lesbos 2016 som "ensamkommande flyktingbarn". Han bosatte sig senare i Aten, där han ägnade sig åt "social verksamhet" och boxning.

Afghanen blev senare professionell boxare i superlättvikt och deltog i professionella matcher i Aten.

Tillsammans med sin hustru deltog han även i verksamhet för invandrare. Paret ska bland annat ha medverkat i driften av organisationen "Love Every Nation Athens".

Det var genom denna verksamhet som Elizabeth-Jane Ross enligt uppgift lärde känna afghanen och hans hustru.

Hustrun ska ha lämnat viktiga uppgifter till myndigheterna. Hon uppger enligt brittiska medier att hon genom en app för platsdelning har kunnat se att mannen befann sig i den lägenhet där Ross bodde. Hon ska senare ha lämnat parets bostad och överlämnat föremål som hon trodde kunde ha koppling till fallet.

Den 26-årige mannen nekar till att ha dödat Ross. Han hävdar att han fann henne död och placerade kroppen i resväskan för att undvika att själv bli indragen i fallet.

Han ska däremot ha medgett att han använde kvinnans bankkort och skickade meddelanden från hennes mobiltelefon.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 1037767491

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 1037767492

Varnish cache server

Nyheter från förstasidan

Jomshof: "Även Magdalena Andersson är en quisling"

Politikern backar inte – pekar i stället ut även S-ledaren som landsförrädare. "De kryper ju alla för islamisterna."0 

Ekonominyheter

Wallenberg bygger krutfabrik

Oligarkfamiljen stärker greppet om svensk industri. Förra ÖB sitter i bolagets styrelse med Marcus Wallenberg.0 

09:22 Största matprisfallet på 30 år
08:47 Inflationen "störtdyker" oväntat
05:26 Oljepriserna börjar ta fart
07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.