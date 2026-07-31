Alex Jones: Avsätt Trump

Det är framför allt kriget mot Iran som har fått Alex Jones, grundare av Infowars, att inte bara bryta med Trump utan nu även kräva att presidenten avsätts.

Jones, som har en miljonpublik, konstaterar att kongressen inte har godkänt Trumps krig. Han varnar samtidigt för att att regeringen nu förbereder att införa allmän värnplikt för att tvångsrekrytera stora mängder amerikaner till en "jättelik markinvasion" av Iran.

Under en livesändning på X diskuterade Jones hur man kan bekämpa utvecklingen.

– Den stora frågan är hur Trump ska stoppas. Och vi måste få kongressen att ta upp resolutionen om krigsbefogenheterna. De har tre gånger försökt rösta om den – det är de som ska godkänna ett krig. Det här är ett krig. De förbereder allmän värnplikt. Om det här inte är ett krig är ingenting ett krig. Jag menar, det här är fullständigt utom kontroll.

Jones fortsatte:

– Och därför kräver jag det nu: det 25:e författningstillägget, riksrättsåtal eller vad som än måste ske för att sätta detta i centrum och få kontroll över vårt land.

Representanthuset har antagit ett försvarspaket på 1,15 biljoner dollar för budgetåret 2027. Paketet kan bland annat bidra till att finansiera kriget med Iran, trots att kongressen inte har röstat för att godkänna kriget.

Alex Jones anser att Trumps stöd för paketet, som innehåller en mycket kontroversiell del som går ut på att slå samman Israels och USA:s försvarsindustrier, i sig kan utgöra grund för riksrätt.

– Om du tycker att det är galet nu, tänk dig vad som kommer i och med med detta: De vill ha oss i ett totalt krig så att de kan censurera och ta våra friheter och nationalisera allt, och knuffa oss åt sidan med AI, säger Jones i sin podcast.

Han uppmanar vänstern och högern att gå samman för att slåss mot "tyranniet".

– Detta är en katastrof. Vi står inför en tyranni som allmänheten vaknar upp till. Vi måste gå samman och överskrida vänster och höger, och vi måste säga nej till ett utökat krig som definitivt kommer att förstöra ekonomin och innebära att en massa av våra soldater dödas.