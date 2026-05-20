Alexander Bard: "Tusentals" unga svenska män oskyldigt dömda för våldtäkt

Talet hölls på Mynttorget i Stockholm under onsdagen vid ett evenemang anordnat av rörelsen Mannaminne, som företräder män som blivit oskyldigt dömda för "oaktsam våldtäkt".

Brottsrubriceringen infördes 2018 av samtliga riksdagspartier inklusive Sverigedemokraterna och innebär enligt kritikerna att i princip vilken man som helst kan dömas utan bevis för att ha "våldtagit" en kvinna.

Det enda som krävs är att kvinnan i efterhand kommer med en anklagelse om att något enstaka "moment" av samlaget saknade formellt "samtycke" för att mannen ska dömas.

Eftersom omvänd bevisbörda råder i fall rörande oaktsam våldtäkt är det upp till mannen att bevisa att han är oskyldig – vilket ofta är omöjligt att göra.

Situationen har enligt Alexander Bard lett till otaliga rättsosäkra våldtäktsdomar – och han beskrev i sitt tal hela upplägget som en häxjakt på oskyldiga män.

– Vi har flera fall nu idag av tjejer som har kommit på att om man påstår att en kille har våldtagit en så får man 450.000 kronor för det, och kan köpa en motorcykel för det. Sedan kan man vänta ett år och påstå det om en annan kille. Och sedan kan man göra det med en tredje kille. Och vet ni vad, i svensk domstol får man inte tala om att en tjej fått flera killar fällda för våldtäkt. Man får inte ens säga det i svenska domstolar, sade Bard.

Alexander Bard konstaterade också att många av männen blir traumatiserade och stigmatiserade efter domarna. Han pekade också ut tjänster som Lexbase och Mrkoll som en del av problemet, eftersom uppgifterna om våldtäktsdomen förföljer männen resten av livet.

– Förr eller senare kommer Sverige och vår riksdag att vara tvunget att deala med att på det mörka 20-talet dömdes tusentals oskyldiga killar för våldtäkter de inte hade begått, sade Alexander Bard.

Enligt Bard handlar frågan inte bara om enskilda rättsfall, utan om ett större rättssäkerhetsproblem. Han anklagade både högern och vänstern för att av olika skäl blunda för män som döms trots att bevisningen inte håller.

– Det är både högern och vänstern som gått åt helvete i Sverige. De skiter i de är killarnas liv. De här fienderna vi har, de vill att de här killarna ska vara så söndertrasade efter sina fängelsestraff, under sina skuldberg, att de håller tyst, sade han.

Bard pekade på att vänstern har fastnat i radikalfeminism, där män och kvinnor framställs enligt en förvrängd modell. Samtidigt kritiserade han högern för att vilja framstå som tuff i kriminalpolitiken utan att ta hänsyn till risken för felaktiga domar.

I talet beskrev Bard Mannaminne som en växande rörelse. Han sade att fler politiker bör lyssna på de dömda männen och deras anhöriga, och att frågan på sikt kan leda till resningar och upprättelse.

– Det här måste få ett stopp, sade Bard.

Han varnade också att Sverige försöker exportera problemen till andra länder genom att samtyckeslagstiftning sprids i Europa. Enligt honom kan Mannaminne därför komma att bli föregångare för liknande rörelser utomlands.