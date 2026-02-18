Amerikansk journalist infiltrerade AFA i Stockholm – utklädd till muslim

James O’Keefe, som är känd för att ha grundat journalistnätverket Project Veritas, blev under sitt besök i Sverige guidad av den svenska medborgarjournalisten Christian Peterson.

Han besökte bland annat Rinkeby och klädde ut sig till en troende muslim för att infiltrera AFA:s mötesplats Cyklopen i Stockholm.

Kort efter O’Keefe och hans sällskap släppts in hos Cyklopen stängdes en tung järndörr bakom dem. Symboler kopplade till AFA syntes i lokalerna.

En person som arbetar i den vänsterextrema lokalen säger i den dolda inspelningen:

– Du är välkommen att vara här, men vi kom för att se om du är här för att delta i det som händer här.

Reportaget tar även upp skattefinansierade ungdomsverksamheter, bland annat Framtidens Hus. O’Keefe berättar att fritidsgården har 15 anställda och att varje medarbetare får 5.000 dollar i månaden.

– Helt finansierat av skattebetalarna, konstateras i videon.

O’Keefe, som tidigare har granskat Antifa i USA, frågar sig hur det kommer sig att Sverige är så pass insyltat i den internationella vänsterextremismen. Han noterar att Antifa Rose City i USA grundades av paret Caroline och Johan Victorin, som numera bor i Sverige.