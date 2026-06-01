Efter snyftartiklarna: Åkesson stoppar utvisningarna och inför amnesti

Publicerad 1 juni 2026 kl 15.30

Inrikes. Efter ett stort antal tårdrypande artiklar om utvisningar av "skötsamma" illegala invandrare de senaste månaderna backar Tidöpartierna. En "ventil" ska införas för så kallade tonårsutvisningarna – efter initiativ från Sverigedemokraterna – så att invandrare som saknar rätt att vistas i Sverige trots allt får stanna. Till och med illegala som redan utvisats ska få komma tillbaka.

Migrationsminister Johan Forssell (M) öppnade för ett par veckor sedan – som ett resultat av snyftartiklarna i media – för att stoppa de så kallade tonårsutvisningarna.

– Det känns väldigt fel i hjärtat, meddelade ministern.

Jimmie Åkesson hade då redan förklarat att han vill "pausa" utvisningarna efter att SD-Kvinnor krävt en "ventil" i systemet så att de yngre illegala invandrarna ska få stanna.

Enligt SVT blev regeringen och Sverigedemokraterna överens vid lunchtid på söndagen om att införa just en sådan "ventil" som SD föreslagit.

– Vi har enats om en lösning som jag tycker är bra, sade statsminister Ulf Kristersson på en pressträff på måndagen.

Migrationsminister Johan Forssell säger att den "restriktiva" migrationspolitiken måste ha en ventil.

– Migrationspolitiken ska inte bara vara restriktiv, den måste också vara rimlig och rättvis. Därför känns det bra att presentera det här idag, säger han till SVT.

Tidöregeringen har i själva verket fortsatt att ta emot cirka 100.000 invandrare om året precis som tidigare regeringar – trots talet om ett "paradigmskifte" i migrationspolitiken.

Kärnan i den nya uppgörelsen är att 18–21-åringar ska kunna luta sig mot föräldrarnas anknytning när de söker fortsatt tillstånd.

Personer som fått utvisningsbeslut efter den 1 januari 2025 ska också kunna söka på nytt utan att först lämna Sverige.

Även den som fått beslut efter 18-årsdagen och redan lämnat landet ska kunna prövas igen, om personen är mellan 18 och 21 år.

Hur många som påverkas är oklart. Enligt regeringen har Migrationsverket inga siffror över hur många unga vuxna som varit föremål för utvisningarna.

Förslaget ska läggas fram som proposition i riksdagen under sommaren. Det föreslås träda i kraft den 1 oktober.

Enligt KD-ledarren Ebba Busch är det "sossarnas orättvisa tonårsutvisningar" som nu ska stoppas.

