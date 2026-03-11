© Tasnim News Agency, BrokenSphere
Till vänster: Från begravningen av flickorna i Minab, som dödades i USA:s bombattack.

Amerikansk koncern hackad som hämnd för flickskolan

Publicerad 11 mars 2026 kl 18.32

Utrikes. En hackergrupp med kopplingar till Iran säger sig ha slagit ut hundratusentals datasystem hos den amerikanska medicinteknikkoncernen Stryker. Attacken uppges vara en hämnd för USA:s bombning av flickskola i Minab i Iran med 175 dödsoffer.

Den Irananknutna hackergruppen Handala uppger, enligt AFP, att den ligger bakom en omfattande cyberattack mot det amerikanska bolaget Stryker.

Enligt gruppen ska mer än 200.000 datasystem ha raderats samtidigt som stora mängder information kopierats.

"Vår stora cyberoperation har genomförts med fullständig framgång", skriver hackarna.

I samma uttalande uppger gruppen att omkring 50 terabyte data har förts bort från bolagets system.

Angreppet beskrivs som ett svar på det som gruppen kallar "den brutala attacken mot Minab-skolan" samt på vad den beskriver som "pågående cyberangrepp mot motståndsaxelns infrastruktur".

Enligt hackergruppen ska även företagets kontor i 79 länder ha slagits ut.

Den stulna informationen uppges nu vara "i händerna på världens fria människor".

Handala riktar också en varning till vad gruppen beskriver som "sionistiska ledare och deras lobbyer":

"Detta är bara början på ett nytt kapitel i cyberkrigföringen."

Stryker är ett globalt medicinteknikföretag med huvudkontor i Kalamazoo i delstaten Michigan. Bolaget har omkring 56.000 anställda och omsatte drygt 25 miljarder dollar under 2025.

Företaget tillverkar bland annat ortopediska implantat, kirurgiska instrument, sjukhussängar och system för robotkirurgi.

Uppgifterna om cyberattacken har ännu inte kunnat verifieras oberoende, enligt AFP.

