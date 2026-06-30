Amerikanska HD godkänner transstopp i damidrott

Domstolen gick på tisdagen emot två så kallade transpersoner, Becky Pepper-Jackson i West Virginia och Lindsay Hecox i Idaho, som hade överklagat delstaternas lagar.

Utslaget gick i huvudsak efter domstolens konservativa skiljelinje, 6–3, rapporterar NBC News. Enligt majoriteten strider förbuden varken mot det 14:e tillägget i USA:s konstitution eller mot Title IX, den federala lag som förbjuder könsdiskriminering inom utbildningsväsendet.

"Konstitutionen och Title IX kräver inte en omstöpning av kvinnors och flickors idrott i hela USA", skriver domaren Brett Kavanaugh i majoritetens utlåtande.

Kavanaugh skriver samtidigt att "deras önskan att tävla förtjänar respekt" och att de inte ska "stötas ut eller smutskastas".

Utslaget gäller formellt lagarna i West Virginia och Idaho, men väntas få betydelse även i 25 andra delstater med liknande regler.

Domen är ännu ett bakslag för transsaken i USA:s högsta domstol, där de konservativa domarna har majoritet. Förra året godkände domstolen delstatliga förbud mot könsbekräftande behandlingar för minderåriga.