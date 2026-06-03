Amerikanska pedofiljägare hittade både "Vilma" och Rubbestad

Michael Rubbestad lämnade på tisdagen sitt riksdagsuppdrag sedan utredningen mot honom blivit känd.

Tipset om det SD-politikerns misstänkta barnporrbrott kom ursprungligen från National Center for Missing & Exploited Children i USA och skickades vidare till svensk polis.

NCMEC har tidigare haft stor betydelse i svenska barnpornografiutredningar, enligt Expressen. Ett av fallen gäller "Vilma" Andersson, som då hette Robin Säbb Hjerth – pedofilen som i dag misstänks för styckmordet på en kvinna i Rönninge under julhelgen.

Larmet om Anderssons barnporrsurfande inkom till svensk polis i juni 2019.

"Materialet består av 219 stycken filer som till största del föreställer poseringsbilder på nakna ej färdigpuberterade flickor, och är bedömd av undertecknad att utgöra barnpornografi enligt svensk lagstiftning", sammanfattade polisen.

Enligt Expressen kunde Andersson identifieras som misstänkt genom uppgifterna från NCMEC. Polisen agerade dock inte direkt. Först efter att han försökt kidnappa en tioårig flicka greps Andersson och i en senare utredning fick han diagnosen pedofili.

NCMEC:s arbetssätt går ut på att plattformar som Google, Facebook, Instagram och Snapchat rapporterar misstänkta övergreppsbilder till organisationen. Tipsen skickas sedan vidare till myndigheterna i det aktuella landet.

De senaste tio åren har NCMEC skickat in tiotusentals tips till svensk polis.