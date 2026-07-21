"Mer invandring": Kravet från Soros man i Sverige

I SvD-intervjun får Daniel Sachs frågan hur han ser på SD "med tanke på din judiska bakgrund och deras historia av antisemitism".

Finansprofilen väljer då att resa sig upp och demonstrativt lämna rummet. Efter någon minut kommer han tillbaka och svarar:

– Om du verkligen vill ha ett svar kan jag säga så här: SD är ett parti vars värderingar jag inte delar. Punkt.

Sachs farfars far grundade NK i Stockholm. Själv är han känd som vd för den kontro­versielle finansmannen Robert Weils investment­bolag Proventus, som också äger bland annat Judiska teatern. Personerna bakom Proventus har gemensam bakgrund och har i årtionden privat arbetat för att förändra den etniska sammansättningen hos befolkningen i Sverige.

Daniel Sachs har själv länge ägnat sig åt att systematiskt bekämpa kritik mot den mycket omfattande tredje världen-invandringen till Sverige och resten av västvärlden.

I augusti 2016 kunde Fria Tider utifrån läckta uppgifter rapportera att Sachs, tillsammans med vän­ster­extrema Expo, tilldelats bidrag av Open Society för att påverka valet i Sverige. Daniel Sachs projekt gick uttryckligen ut på att "mobilisera väljare" till att bekämpa "främlingsfientlighet och nationalism" inför riksdagsvalet.

Sachs är i dag ledamot i Open Societys globala styrelse, där han sitter som vice styrelseordförande. Bara ordföranden Alexander Soros själv har en viktigare roll, som styrelseordförande.

Den 56-årige finansmannen uppger för SvD att han kritisk mot såväl Tidöregeringens som Socialdemokraternas invandringspolitik.

– Vi behöver mer, inte mindre, invandring till Sverige, säger han.

På frågan om "integrationsproblem" medger Sachs att sådana finns, men hävdar att man kan "förbättra" den så kallade integrationen.

Särskilt upprörd är finansmannen över de så kallade tonårsutvisningarna, som han kallar "en moralisk kollaps".

– Jag tycker också att de här tonårsutvisningarna vi har haft... Ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Det är en humanitär skamfläck! Jag blir så djupt upprörd, påstår 56-åringen.

Finansprofilen hävdar också att Sverige skulle "kollapsa" utan invandrare.