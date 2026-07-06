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Anklagas för att skända tysta minuten för Christian

Publicerad 6 juli 2026 kl 13.03

Inrikes. En minnesstund hölls i Köpenhamn för den ihjälslagne svenske polisen Christian Zedig. Nu sprids ett klipp där flera somaliska kvinnor uppges skratta medan andra står tysta. Danska TV2 anklagas samtidigt för att ha snabbt klippt bort scenen i efterhand.

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Minnesstunden hölls inför matchen mellan Norge och Brasilien på söndagen.

I det filmade inslaget syns människor resa sig och stå stilla under minnesstunden.

Kameran fångar samtidigt fem hijabklädda somaliska kvinnor som sitter kvar på marken. Flera av dem händerna för munnen, och anklagas på sociala medier för att skratta.

Klippet visades först av norska TV2, som snabbt bytte kamera när kvinnorna visades och sedan gick till reklam.

I en redigerad version av videon som TV2 lagt upp på sociala medier syns inte kvinnorna längre alls utan har klippts bort.

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