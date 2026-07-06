Anklagas för att skända tysta minuten för Christian

Minnesstunden hölls inför matchen mellan Norge och Brasilien på söndagen.

I det filmade inslaget syns människor resa sig och stå stilla under minnesstunden.

Kameran fångar samtidigt fem hijabklädda somaliska kvinnor som sitter kvar på marken. Flera av dem händerna för munnen, och anklagas på sociala medier för att skratta.

Scandal in Denmark as a minute of silence was held for Christian Zedig before Norway-Brazil at the fan zone in Copenhagen where Christian was killed by African migrants



The state tv channel TV2 broadcasted it live but cut it short after a group of foreigners were caught laughing pic.twitter.com/d08Egg1FXV — Visegrád 24 (@visegrad24) July 5, 2026

Klippet visades först av norska TV2, som snabbt bytte kamera när kvinnorna visades och sedan gick till reklam.

I en redigerad version av videon som TV2 lagt upp på sociala medier syns inte kvinnorna längre alls utan har klippts bort.