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Blondinbellas stöd till Kasselstrand

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Publicerad 6 juli 2026 kl 08.43

Inrikes. En vänsteraktivist använde demonstrativt handsprit efter att ha skakat hand med Alternativ för Sverges partiledare Gustav Kasselstrand. Händelsen får influeraren Isabella Löwengrip, känd som "Blondinbella", att reagera.

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Gustav Kasselstrand deltar i ett avsnitt från Studio 3 på Youtube där upplägget är att AFS-ledaren ska debattera 20 stycken vänsteraktivister på rad.

En av vänsteraktivisterna skakar först hand med Kasselstrand när det är hans tur. Sedan tar han fram en flaska handsprit och spritar in händerna medan han flinar.

Draget får nu Isabella Löwengrip att ryta ifrån.

"Jag är inget stort fan av varken Gustav Kasselstrand eller vänstern, men är det verkligen så här man debatterar?" skriver Blondinbella på X och fortsätter:

"Skakar hand och tar demonstrativt fram handspriten direkt efteråt. Svårt att tro att vänstermannen lider av en svår OCD, bara en otroligt barnslig markering."

Även Alexander Bard kritiserar vänsteraktivisten.

"Handspriten säger allt om den falske jäveln och hans löjliga pack. Fy fan vilket kräk", skriver han.

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