Blondinbellas stöd till Kasselstrand

Gustav Kasselstrand deltar i ett avsnitt från Studio 3 på Youtube där upplägget är att AFS-ledaren ska debattera 20 stycken vänsteraktivister på rad.

En av vänsteraktivisterna skakar först hand med Kasselstrand när det är hans tur. Sedan tar han fram en flaska handsprit och spritar in händerna medan han flinar.

Draget får nu Isabella Löwengrip att ryta ifrån.

"Jag är inget stort fan av varken Gustav Kasselstrand eller vänstern, men är det verkligen så här man debatterar?" skriver Blondinbella på X och fortsätter:

"Skakar hand och tar demonstrativt fram handspriten direkt efteråt. Svårt att tro att vänstermannen lider av en svår OCD, bara en otroligt barnslig markering."

Jag är inget stort fan av varken @gustavkassel eller vänstern, men är det verkligen så här man debatterar? Skakar hand och tar demonstrativt fram handspriten direkt efteråt. Svårt att tro att vänstermannen lider av en svår OCD, bara en otroligt barnslig markering pic.twitter.com/PV5uoO7kqk — Isabella Löwengrip (@lowengrip) July 5, 2026

Även Alexander Bard kritiserar vänsteraktivisten.

"Handspriten säger allt om den falske jäveln och hans löjliga pack. Fy fan vilket kräk", skriver han.