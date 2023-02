Ann Linde får "jobb" på Apple

Att amerikanska storbolag, inte minst på vänsterkanten, väljer att belöna tidigare svenska statsråd har blivit lite av en trend i Sverige på senare år.

Ofta handlar det om grova pengar.

Den tidigare statsministern Fredrik Reinfeldt har exempelvis dragit in mellan 10 och 15 miljoner per år på olika symboliska jobb, bland annat som "rådgivare" åt Bank of America och Merril Lynch.

Eftersom det inte går att veta vad politikerna belönas för har det svenska regelverket för politiker som går direkt från politiken till symboljobb med mångmiljonlöner genomgått vissa kosmetiska förändringar.

Ann Linde meddelas därför vissa symboliska restriktioner med stöd av karenslagen.

”Restriktionen innebär ett förbud mot att i det anmälda uppdraget utnyttja och/eller förmedla information om sådana enskilda ärenden, processer och sakfrågor som Ann Linde har tillgodogjort sig som statsråd och som inte är tillgängliga för en bredare krets", skriver Karensnämnden i sitt beslut om den tidigare ministern.