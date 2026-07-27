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Thomas Perotto.

Domare medger: Gängmord på bydans var antivitt dåd

Publicerad 27 juli 2026 kl 15.04

Utrikes. Den 16-årige fransmannen Thomas Perotto höggs ihjäl av ett invandrargäng på en bydans. Före mordet hade afrikanerna öppet förklarat att de ville "döda vita människor". Franska undersökningsdomare har nu lagt till rasism som försvårande omständighet i målet.
"Antivit rasism erkänns äntligen!" skriver organisationen AGRIF, som bekämpar antivita och antifranska strömningar.

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Thomas knivhöggs i hjärtat vid en bydans i Crépol natten mellan den 18 och 19 november 2023. Han avled under transporten till sjukhus. Två andra män fick livshotande skador och flera andra knivskadades.

Alla 14 personer i utredningen misstänks nu för mord eller mordförsök med rasism som försvårande omständighet, rapporterar Le Figaro. Tillägget kan leda till strängare straff vid en fällande dom.

Invandrargänget hade rest till byn för att ta sig in på festen. Vittnen beskrev en samordnad attack utförd av en större grupp afrikanska unga män som var beväpnade med knivar.

– Vi är här för att döda vita människor, förklarade en invandrare i gänget innan de började göra just detta.

– De tog fram knivarna, de var där för att döda, uppger ett vittne enligt Paris Match.

AGRIF, som har arbetat för att få ett rasistiskt motiv prövat, lämnade genom advokaten Jérôme Triomphe in ett 30-sidigt yttrande om vad organisationen beskriver som dådets antivita och antifranska karaktär.

"Domarna har återupptagit utredningen och i målet lagt till rasism som en försvårande omständighet, som åklagaren hade vägrat att åberopa och som fram till dess inte hade diskuterats", skriver AGRIF nu.

"Antivit rasism erkänns äntligen", fortsätter organisationen.

Elva av de misstänkta, däribland en som var minderårig vid tiden för dådet, har enligt Le Parisien hänvisats till en ungdomsdomstol i Drôme.

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