Annas våldtäktsman har blivit S-politiker: "Han borde kastreras"

Mannen är dömd för våldtäkten, som begicks i Småland hösten 2011. Offret, som Riks kallar Anna, hade då varit på en födelsedagsfest i en liten lägenhet.

Den dömde mannen var vän till familjen och mer än tio år äldre än den kvinna som firade sin 21-årsdag. Under natten var han först närgången mot födelsedagsbarnet och våldtog därefter Anna, medan hon låg och sov i en säng.

Anna polisanmälde våldtäkten direkt. Tingsrättens påföljd blev två års fängelse. Göta hovrätt fastställde senare domen, och Högsta domstolen meddelade inte prövningstillstånd.

"Han borde kastreras"

Mannen är i dag i 50-årsåldern och bosatt i Stockholmsområdet. Riks uppger att hans politiska engagemang nu har lett till både en plats i en lokal S-styrelse och en kandidatur på en valsedel.

Ordföranden i den aktuella partiföreningen säger till Riks att han inte kände till domen.

Partiföreningen ska inte heller ha kontrollerat om företrädarna är dömda för brott.

– Jag har inte frågat styrelseledamöterna om de har några oegentligheter eller något man behöver veta, förklarar S-ordföranden.

Anna säger till Riks att hon inte visste att mannen nu står på en valsedel. Hon anser att dömda våldtäktsmän inte borde få ställa upp i val.

Hon tycker inte heller att två års fängelse var tillräckligt.

– Han borde kastreras, säger Anna till Riks.

Anna heter egentligen något annat.