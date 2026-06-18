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"Skicka hem dem" – ramsan i EU-parlamentet får vänstern att se rött

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Publicerad 18 juni 2026 kl 14.43

EU. Högerledamöter i Europaparlamentet skanderade "skicka hem dem" efter att ha klubbat skärpt lagstiftning för utvisningar. Nu krävs Charlie Weimers (SD) på svar.
– Det är inget annat än uttryck för ren och skär rasism, säger EU-parlamentarikern Hanna Gedin (V).

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Fria Tider rapporterade på onsdagen om det spontana jubel som bröt ut i Europaparlamentet i Strasbourg.

Det var ledamöter för högerpartier som firade efter att ha lyckats få igenom nya regler som ska göra det lättare att utvisa illegala invandrare ur EU – bland annat med hjälp av så kallade återvändandehubbar utanför unionen.

– Massutvisningar från Europa blir snart verklighet, konstaterade den svenska ledamoten Charlie Weimers (SD).

Efter omröstningen skanderade en grupp ledamöter:

– Skicka hem dem.

Vänsterpartiets EU-parlamentariker Hanna Gedin rasar mot scenerna i kammaren.

– Det är inget annat än uttryck för ren och skär rasism, säger hon till Aftonbladet.

Centerpartiets Emma Wiesner riktar också hård kritik mot slagorden.

"Det här är alltså människor vi pratar om. Det här är ett vidrigt beteende", skriver hon på Instagram.

Charlie Weimers sågs själv jubla och göra high five efter omröstningen. När Aftonbladet når honom försvarar han slagorden i parlamentet.

– Det var ett spontant uttryck för glädje och lättnad många av oss som kämpat i åratal för att EU ska ta migrationsfrågan på allvar. Det speglar den frustration som byggts upp efter årtionden av misslyckad politik, säger han.

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