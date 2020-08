Antikristna hatbrott ökar kraftigt av invandring

Antikristna brott har ökar kraftigt i Frankrike sedan 2008.

Detta enligt den Wien-baserade organisationen "Observatory on Intolerance and Discrimination Against Christians in Europe", OIDACE.

2008 förekom det 275 attacker i landet, en siffra som de senaste två åren ökat till över 1.000 per år.

Det handlar om en ökning på 285 procent.

– Den stora migrationsvågen 2015, 2016, 2017 har definitivt resulterat i en uppgång av händelser, säger organisationens vd, Ellen Fantini, enligt Världen Idag.

Den 18 juli sattes katedralen i Nantes i brand. Gärningsmannen är en 39-årig rwandisk invandrare som arbetade som volontär i kyrkan. Han har erkänt brottet, men motivet är inte klarlagt. 2016 halshöggs en präst av islamister i en katolsk kyrka i Rouen i Normandie. Men dessa är alltså bara ett par av mängder av antikristna attacker.

Attackerna ökar även i Sverige, enligt organisationen.