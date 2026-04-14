"Antisemitisk nidbild" var verkligt fotografi

En bild på en beväpnad israelisk bosättare som gör motbjudande grimaser mot en palestinsk kvinna har utlöst en diplomatisk konflikt.

Omslaget publicerades av den italienska tidskriften L’Espresso och ingick i ett reportage om bosättarvåld på Västbanken.

Israels ambassadör i Italien, Jonathan Peled, går till rasande angrepp mot publiceringen och beskriver fotot på omslaget som en antisemitisk nidbild.

"Bilden förvränger den komplexa verklighet som Israel måste leva med och främjar stereotyper och hat", skriver han på X och tillägger att "ansvarsfull journalistik måste vara balanserad och rättvis".

Ambassadören hävdar samtidigt att det var svårt att bevisa att bilden inte manipulerats, utan att presentera några bevis för att så skulle vara fallet.

Anklagelsen har hånats på sociala medier, där användare påpekar att den israeliska bosättaren på bilden beter precis så som som israeliska bosättare gör hela tiden.

Fotot är och taget av den italienske fotografen Pietro Masturzo. För att motbevisa anklagelserna om AI-manipulation har han lagt upp en video från den aktuella händelsen på Instagram, där han beskriver händelsen i mer detalj.

Incidenten inträffade i den palestinska byn Idhna väster om Hebron under olivskörden i oktober 2025.

"Precis när skörden började kom en grupp beväpnade israeliska bosättare (några av dem bar militäruniformer, som den aktuella bosättaren), tillsammans med riktiga soldater (med täckta ansikten) och hindrade palestinierna från att plocka sina oliver", skriver Pietro Masturzo.

Han fortsätter:

"Bosättarens ansiktsuttryck speglas i gesten han upprepar, där han härmar ljudet som en herde gör när han samlar sin flock och tilltalar palestinierna som om de vore hans egna djur."

Tidningens reportage bygger på vittnesmål från palestinier som beskriver återkommande attacker och trakasserier från illegala bosättare – ofta i närvaro av och med direkt stöd från israelisk militär.